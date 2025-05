Operation Sindoor: अगर पकड़नी है फ्लाइट तो इतने घंटे पहले पहुंचे एयरपोर्ट, आ गया बड़ा अपडेट

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम जनता के हवाई सफर पर भी साफ दिखाई देने लगा है. एलओसी (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जारी भारी गोलाबारी और हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के सभी हवाई अड्डों पर चौकसी और कड़ी कर दी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशभर के यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट के निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच और बोर्डिंग प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.

एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के अनुसार, देश के सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यात्री समय से कम से कम तीन घंटे पहले पहुंचें क्योंकि चेक-इन डेस्क उड़ान से 75 मिनट पहले बंद हो जाएगा. इस निर्देश को लेकर सभी एयरलाइंस ने यात्रियों को अलर्ट कर दिया है.

#TravelAdvisory

In view of an order by the Bureau of Civil Aviation Security on enhanced measures at airports, passengers across India are advised to arrive at their respective airports at least three hours prior to scheduled departure to ensure smooth check-in and boarding.…

