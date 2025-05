जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों से बचाने के लिए आसमान से 'गायब' कर दिया गया ताज महल

India Pakistan War: भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन से पाकिस्तान हिल गया है. ऑपरेशन सिंदूर में ढेर किए गए आतंकियों के शवों पर पाकिस्तानी हुक्मरान रो रहे हैं. इधर पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरे होने के बाद भारत के लोग जोश में हैं. आज दोपहर बाद देश के 200 से ज्यादा जिलों में युद्ध के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया. जो लोग 1971 की जंग के समय बच्चे रहे होंगे शायद उन्हें वो दौर याद हो. तब पाकिस्तानी बमवर्षक फाइटर प्लेन से ताजमहल को बचाने के लिए उसे कई दिनों के लिए 'गायब' कर दिया गया था. यह भी एक अलग तरह का ऑपरेशन था.

जब ताज के करीब से उड़े पाकिस्तानी जेट

हां, 1971 में तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत में घुसकर हवाई हमले किए थे. पाक वायुसेना के जेट आगरा तक पहुंच गए थे. उस समय ब्लैकआउट किया गया था. उसी दौर को याद करते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं. उस समय भारत ने न केवल अपनी सेना को तैयार किया था बल्कि हवाई हमलों और ब्लैकआउट के लिए नागरिकों को ट्रेनिंग भी दी थी. इसमें एक बड़ा प्रयास यह था कि पाकिस्तानी हवाई हमलों से ताजमहल को कैसे बचाया जाए.

पाकिस्तान से युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था. पाकिस्तान ने अचानक भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया. उसने ऑपरेशन 'चंगेज खान' नाम दिया था. पश्चिमी बॉर्डर से घुसे पाकिस्तानी जेट ने भारतीय वायुसेना के कई स्टेशनों को निशाना बनाया. इसमें से एक था आगरा का एयरबेस. चिंता की बात यह थी कि यह ताजमहल के करीब था. दो पाक जेट ने रनवे पर बमबारी की थी. हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था लेकिन ताजमहल के करीब होने के कारण इस अमूल्य सांस्कृतिक स्थल को बचाना पहली प्राथमिकता थी.

The Taj Mahal Under Camouflage During WWII -

Taj Mahal, an immense mausoleum of white marble, built in Agra between 1631-1648 CE, by order of the Mughal Emperor Shah Jahan (r. 1628-1658 CE) in the memory of his favourite wife, the Taj Mahal is the jewel of Muslim art in India… pic.twitter.com/KTyGa9CUIa

— Archaeo - Histories (@archeohistories) March 4, 2024