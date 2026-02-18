Indus Treaty के बाद नया जल-वार: अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?

Advertisement
Shahpur Kandi Dam Project: भारत अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की तैयारी में है. शाहपुर कंडी बांध का काम लगभग पूरा हो चुका है. इसके चालू होते ही पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सूखा प्रभावित इलाकों में भेजा जाएगा. यह कदम सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद तेज हुआ है.

ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:37 AM IST
गर्मी का मौसम आने वाला है और ऐसे में पाकिस्तान की पानी से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भारत ने रावी नदी के अतिरिक्त पानी का रुख बदलने की योजना बनाई है. जम्मू-कश्मीर सरकार के मंत्री जावेद अहमद राणा ने बताया कि शाहपुर कंडी बांध का काम तेजी से चल रहा है और इसके पूरा होते ही अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा.

रावी का पानी अब भारत में ही उपयोग होगा
मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा. इसे रोकना जरूरी है. उन्होंने बताया कि कठुआ और सांबा जिले लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं. यह परियोजना खास तौर पर कंडी इलाके के लिए बनाई जा रही है. अभी तक रावी नदी का अतिरिक्त पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान चला जाता है क्योंकि वह निचला क्षेत्र है. हालांकि इस बांध बनने के बाद यही पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर की ओर मोड़ दिया जाएगा.

मार्च तक पूरा होगा काम
मंत्री के मुताबिक शाहपुर कंडी बांध का निर्माण 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके बाद पानी को सूखा प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों तक पहुंचाया जाएगा. इस बांध की ऊंचाई 55.5 मीटर है और इसमें 7.7 किलोमीटर लंबी जलविद्युत नहर भी बनाई गई है.

कितने पैसे में बन रहा प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3,394 करोड़ रुपये है. इसमें से लगभग 80 प्रतिशत यानी करीब 2,694 करोड़ रुपये पंजाब सरकार दे रही है. बाकी करीब 700 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट  के पूरा होने के बाद से पंजाब में करीब 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर के कठुआ और सांबा में 32,173 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो सकेगी.

पुरानी योजना को अब मिली रफ्तार
शाहपुर कंडी बांध की योजना पहली बार 1979 में बनाई गई थी. इसका मकसद रावी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकना था. साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था. हालांकि पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकारों के बीच मतभेद के कारण काम रुक गया था. बाद में 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया.

सिंधु जल संधि और नया फैसला
23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 नागरिकों की मौत के एक दिन बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था. यह पहली बार था जब 1960 के बाद भारत ने इस संधि को रोकने की बात कही और पानी के मुद्दे को पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी नीति से जोड़ा. बता दें, इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा भी हुई. सरकार का साफ संदेश था कि दुश्मनी के माहौल में सहयोग जारी नहीं रह सकता है.

संधि के तहत अधिकार
जब तक संधि लागू थी पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी मिलता था. वहीं भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूरा अधिकार था. पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन ने कहा कि शाहपुर कंडी बांध का संचालन सिंधु जल संधि के दायरे में नहीं आता क्योंकि रावी पर भारत का विशेष अधिकार है.

बता दें, संधि को स्थगित करने के बाद केंद्र सरकार सिंधु बेसिन में कई जलविद्युत प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है. इनमें सावलकोट, रतले, बुरसर, पाकल दुल, क्वार, किरु और किर्थाई चरण एक और दो शामिल हैं। हाल ही में सावलकोट परियोजना के काम को भी तेज करने का फैसला लिया गया है. भारत का कहना है कि अब वह अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा ताकि देश के सूखा प्रभावित इलाकों को राहत मिल सके.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

