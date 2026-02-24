Advertisement
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा अभेद्य ढाल; आसमान में ही खत्म हो जाएगा खेल

India Pakistan News in Hindi: पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेने के बाद भारत अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुटा है. अब वह अपने एक एशियन भरोसेमंद मित्र के साथ मिलकर अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने जा रहा है. जिसके बाद चीन-पाकिस्तान की मिसाइलें आसमान में ही पटाखे की तरह फोड़ी जा सकेंगी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:14 PM IST
PM Modi Israel Visit News: पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारत एक ऐसा हथियार ला रहा है. जो मुनीर और उसके आतंकियों को मंसूबों पर पानी फेर देगा. भारत को अब ऐसा सुरक्षा चक्र मिल सकता है. जो  किसी भी मिसाइल को हवा में उड़ा सकता है. हम बात कर रहे हैं इजरायल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की. असल में पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजरायल जा रहे हैं. जहां होने वाली डिफेंस डील ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है.

25 फरवरी को इजरायल जाएंगे पीएम मोदी

ये डील चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. यह भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है. असल में पीएम मोदी 25 फरवरी को अपने दोस्त नेतन्याहू से मिलने तेल अवीव जाने वाले हैं. पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरे में पीएम मोदी इजरायल के भरोसेमंद सुरक्षा चक्र हासिल करने पर बात कर सकते हैं. 

ये हथियार इजरायल की रक्षा करने वाला आयरन डोम है. जिसके बलबूते इजरायल के पीएम नेतन्याहू अपने दुशमनों को सीधा चैलेंज देते हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरते हैं. इजरायल के दूत ने भी संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देश अपने रक्षा समझौतों का विस्तार करेंगे. ऐसे में इस डील का सबसे अहम हिस्सा इजरायल की मशहूर 'आयरन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक का ट्रांसफर हो सकता है.

भारत को अपनी तकनीक देगा इजरायल!

ये डील सिर्फ खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेगी. योजना है कि तकनीक का ट्रांसफर भारत को किया जाए. इसके बाद इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत में ही होगा. भारतीय कंपनियां इजराइली पार्टनर के साथ मिलकर उत्पादन करेंगी. मोदी सरकार का ये कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को नई मजबूती देगा.

इजरायल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने भी पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, नमस्ते ये भारत-इजरायल के संबंधों का अहम कदम है. हम पीएम मोदी का इजरायल में स्वागत को तैयार हैं. भारत-इजरायल ,साथ आ रहे हैं. ये सिर्फ बैठक नहीं है. ये भरोसे पर आधारित पार्टरनशिप है. ये साझेदारी हमारी समान चुनौतियों से निपटने की स्पष्ट समझ को दर्शाती है. इस दौरे में डिफेंस और सिक्योरिटी पर बात होगी. भारत-इजरायल वर्षों से साथ काम कर रहे हैं. हमें इस रिश्ते पर गर्व है. 

दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम

यानी साफ है भारत-इजरायल की दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रहा है. इस दोस्ती में आयरन डोम अहम भूमिका निभा सकता है. आयरन डोम क्या है ये भी समझ लीजिए. 

आयरन डोम इजरायल का सबसे जबरदस्त इनोवेशन है. ये दुनिया के सबसे उन्नत और विश्वसनीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है. आयरन डोम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, कंट्रोल और फायर यूनिट सिस्टम के तहत काम करता है. ये छोटी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट को हवा में ही तबाह करने की क्षमता से लैस है. 

आयरन डोम के साथ दो और सिस्टम काम करते हैं. ये हैं मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइल इंटरसेप्टर. जिसमें पहला है डेविड्स स्लिंग, जो 40-300 Km की रेंज की मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है. दूसरा है एरो सिस्टम, जो 2400 Km की रेंज वाली मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है. 

दुश्मनों की मिसाइलों का है काल

आयरन डोम की क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान की 90% मिसाइलों को इजरायल ने इसी सिस्टम से नष्ट किया था. 

इजरायल के लिए यह सुरक्षा कवच बेहद जरूरी भी है. उसके दक्षिण-पश्चिम में स्थित गाजा पट्टी से हमास हमले करता है. उत्तर में लेबनान है, जहां से हिजबुल्ला आतंकी रॉकेट दागते हैं. उत्तर-पूर्व में सीरिया से ईरान-समर्थित मिलिशिया अटैक करते रहते हैं. दक्षिण-पूर्व में यमन से हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल दागते हैं. ऐसे में इजरायल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही उन्हें इन हमलों से बचाता है. 

इजरायल के दुश्मनों को आयरन डोम ने परेशान किया हुआ है. यही तकनीक अब भारत को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत एयर डिफेंस शील्ड बनाना भारत की प्राथमिकता बन चुका है. आयरन डोम जैसी तकनीक इस दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है.

