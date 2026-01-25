Advertisement
trendingNow13085431
Hindi Newsदेशतिरंगा नहीं, कभी इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान! जानें 1971 में ऐसा क्या हुआ कि रातों-रात हटाना पड़ा यह प्रतीक?

तिरंगा नहीं, कभी इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान! जानें 1971 में ऐसा क्या हुआ कि रातों-रात हटाना पड़ा यह प्रतीक?

India president flag history: भारत के राष्ट्रपति का अलग झंडा 1950 से 1971 तक उनके पद और मौजूदगी का प्रतीक था, लेकिन 15 अगस्त 1971 से इसे बंद कर दिया गया और राष्ट्रपति अब राष्ट्रीय ध्वज का ही उपयोग करते हैं. यह बदलाव लोकतंत्र में समानता और सादगी को दर्शाता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरंगा नहीं, कभी इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान! जानें 1971 में ऐसा क्या हुआ कि रातों-रात हटाना पड़ा यह प्रतीक?

India president flag history: भारत के राष्ट्रपति के पास कभी एक अलग झंडा हुआ करता था. बहुत कम लोग आज इस बात को जानते हैं. यह झंडा तिरंगे से अलग दिखता था. नीले रंग वाले हिस्से पर अशोक स्तंभ बना होता था. यह झंडा राष्ट्रपति की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था. जब राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में जाते थे, या राष्ट्रपति भवन में होते थे. तब यह झंडा फहराया जाता था. इसका मकसद यह बताना था कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद उस जगह पर मौजूद है. यह परंपरा ब्रिटिश दौर से चली आ रही थी. जब गवर्नर जनरल के पास भी अपना अलग झंडा होता था. आजादी के बाद उसी परंपरा को राष्ट्रपति पद के लिए जारी रखा गया था.

कब अपनाया गया था?
इस झंडे को राष्ट्रपति का स्टैंडर्ड कहा जाता था. इसे 1950 में संविधान लागू होने के बाद अपनाया गया. इसमें नीले रंग पर सुनहरे रंग का अशोक स्तंभ बना होता था. नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता था. यह झंडा राष्ट्रपति की कार पर लगाया जाता था. उनके विमान और ट्रेन पर भी फहराया जाता था. राष्ट्रपति भवन और जहां-जहां राष्ट्रपति ठहरते थे. वहां भी यह झंडा लगाया जाता था. इसका मतलब यह था कि राष्ट्रपति उस स्थान पर मौजूद हैं. ये एक तरह से पद की पहचान और गरिमा का प्रतीक था.

कैसा था झंडा?
भारत के राष्ट्रपति के पुराने झंडे में चार भाग थे. पहले भाग में अशोक स्तंभ यानी भारत का राज्य प्रतीक था, जो एकता का प्रतीक माना जाता था. दूसरे भाग में महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की 5वीं सदी की पेंटिंग से एक जीवंत भारतीय हाथी था, जो धैर्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था. तीसरे भाग में दिल्ली के 17वीं सदी के लाल किले से एक तराजू था, जो न्याय और अर्थव्यवस्था को दर्शाता था. चौथे भाग में उत्तर प्रदेश के सारनाथ से एक भारतीय कमल का फूल था, जो समृद्धि का प्रतीक था.

Add Zee News as a Preferred Source

समय के साथ इस झंडे को लेकर सवाल उठने लगे. कई लोगों को लगा कि एक अलग झंडा राष्ट्रपति को बाकी नागरिकों से अलग और विशेष दिखाता है. जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां सभी नागरिक बराबर हैं. राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं. लेकिन वे भी संविधान के दायरे में ही काम करते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अलग झंडा रखने से विदेशी शासन से जुड़ा हुए सोच की झलक मिलती है. क्योंकि ब्रिटिश शासन में शासकों के लिए अलग प्रतीक होते थे. आजाद भारत में ऐसी परंपराओं की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

अलग झंडा रखने की जरूरत नहीं!
 15 अगस्त 1971 से राष्ट्रपति ने इसे बंद कर दिया और उस दिन से वे राष्ट्रीय ध्वज का ही उपयोग करने लगे. सरकार और राष्ट्रपति सचिवालय का कहना था कि एक ही राष्ट्रीय ध्वज सभी के लिए पर्याप्त है. राष्ट्रपति भी उसी तिरंगे के सम्मान के पात्र हैं. अलग झंडा रखने की जरूरत नहीं है. इससे राष्ट्रपति पद की गरिमा कम नहीं होती. बल्कि यह दिखाता है कि राष्ट्रपति भी उसी संविधान और उसी ध्वज के तहत काम करते हैं. यह फैसला सादगी और समानता की भावना को मजबूत करता है.

ये भी पढ़ें: चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

president flag history

Trending news

दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम