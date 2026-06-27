दुनिया की 45% अदरक अकेला भारत उगाता है, लेकिन असली 'Adrak Capital' है ये राज्य; निर्यात से हो रही करोड़ों की कमाई

Which State in India Produces Most Ginger: सुबह की चाय में जब अदरक (Zingiber officinale) की खुशबू मिक्स हो जाए तो उसे पीने का मजा ही कुछ और होता है. यही वजह है कि लगभग हर भारतीय की रसोई में अदरक जरूर रखी होती है. देश के अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक भारत में उगाई जाती है. पूरी दुनिया का करीब 45 प्रतिशत उत्पादन अकेले भारत में होता है. दूसरे शब्दों में कहें तो अदरक उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का किंग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अदरक कहां उगाई जाती है. उस इलाके को आप दुनिया की अदरक कैपिटल भी कह सकते हैं. आइए जानते हैं कि वह दिलचस्प जगह कौन-सी है.