दुनिया की 45% अदरक अकेला भारत उगाता है, लेकिन असली 'Adrak Capital' है ये राज्य; निर्यात से हो रही करोड़ों की कमाई

Which State in India Produces Most Ginger: सुबह की चाय में जब अदरक (Zingiber officinale) की खुशबू मिक्स हो जाए तो उसे पीने का मजा ही कुछ और होता है. यही वजह है कि लगभग हर भारतीय की रसोई में अदरक जरूर रखी होती है. देश के अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक भारत में उगाई जाती है. पूरी दुनिया का करीब 45 प्रतिशत उत्पादन अकेले भारत में होता है. दूसरे शब्दों में कहें तो अदरक उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का किंग है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अदरक कहां उगाई जाती है. उस इलाके को आप दुनिया की अदरक कैपिटल भी कह सकते हैं. आइए जानते हैं कि वह दिलचस्प जगह कौन-सी है.
सबसे पहले आपको भारत में अदरक के कुल उत्पादन के बारे में बताते हैं. भारत में अदरक का कुल उत्पादन 2022-23 में लगभग 24.31 लाख मीट्रिक टन रहा. जबकि 2023-24 में यह उत्पादन लगभग 23.33 लाख टन रहा. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, अदरक (Zingiber officinale) की खेती मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इलाकों में की जाती है. इस फसल को उगाने के लिए नमी, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, 20-30°C तापमान और पर्याप्त वर्षा की जरूरत होती है.
भारत न केवल सबसे बड़ा उत्पादक बल्कि उपभोक्ता और निर्यातक भी है. सूखा अदरक (dry ginger) के निर्यात में भारत का दुनिया में अहम स्थान है. भारत की अदरक को खरीदने वाले मुल्कों में अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, यूके और सऊदी अरब समेत तमाम देश शामिल हैं. इसकी वजह से देश को हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई होती है.
अब आपको देश में सबसे ज्यादा अदरक उगाने वाले राज्य के बारे में बताते हैं. भारतीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा अदरक उगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है. वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में 5.44 लाख टन अदरक उगाई गई.
पूरे देश के अदरक उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा 22.39% रहा. इसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा, जिसने देश के कुल उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान दिया. ओडिशा ने 9 प्रतिशत का योगदान दिया और वह देश में तीसरे स्थान पर रहा. इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, मेघालय और केरल में भी छोटे पैमाने पर अदरक उगाई जाती है.
मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर लगभग समूचे प्रदेश में अदरक की खेती होती है. हालांकि, बड़वानी, इंदौर और खरगोन और अन्य क्षेत्रों में खेती प्रमुख है. यहां की मिट्टी और सिंचाई सुविधाएं अनुकूल हैं. अदरक का सेवन केवल टेस्ट में ही अच्छा नहीं होता बल्कि इसके अपने औषधीय गुण भी हैं. अदरक के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और सूजन कम होती है.