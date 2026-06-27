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दुनिया की 45% अदरक अकेला भारत उगाता है, लेकिन असली 'Adrak Capital' है ये राज्य; निर्यात से हो रही करोड़ों की कमाई

World Largest Ginger-Producing Country: चाय पीने के हम सब शौकीन हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 45% अदरक अकेला भारत उगाता है. भारत जहां दुनिया में अदरक किंग है, वहीं एक भारतीय राज्य वर्ल्ड 'Adrak Capital' है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:10 PM IST
दुनिया की 45% अदरक अकेला भारत उगाता है, लेकिन असली 'Adrak Capital' है ये राज्य; निर्यात से हो रही करोड़ों की कमाई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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