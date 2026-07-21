/भारत में धरना-प्रदर्शन के क्या हैं नियम? संसद तक मार्च, पुलिस की अनुमति और SC की गाइडलाइन समझिए

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की घोषणा करने वाले CJP को दिल्ली पुलिस से इजाजत नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि संगठन ने न तो जंतर-मंतर पर अपना धरना जारी रखने की मंजूरी ली है और न ही संसद मार्च के लिए औपचारिक अनुमति हासिल की है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि आखिर भारत में विरोध-प्रदर्शन करने के लिए पुलिस की अनुमति क्यों जरूरी होती है और कानून इस बारे में क्या कहता है?
भारतीय संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार देता है. संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) (b) के तहत बिना हथियार सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. लेकिन यह अधिकार पूरी तरह निरंकुश नहीं है. इसका इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है. यानी प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, प्रशासन से आवश्यक अनुमति ली गई हो और उससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो. देश की सर्वोच्च अदालत भी कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुकी है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है.
भारत में 'कानून-व्यवस्था' राज्य सूची का विषय है. इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनों से जुड़े नियम तय कर सकता है. इसी वजह से किसी राज्य में अनुमति लेने की प्रक्रिया दूसरे राज्य से अलग हो सकती है. हालांकि, मूल उद्देश्य हर जगह एक ही रहता है, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना.
यदि किसी संगठन को धरना, प्रदर्शन, रैली या जनसभा आयोजित करनी है तो संबंधित पुलिस थाने से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) या आवश्यक अनुमति लेनी होती है. अगर कार्यक्रम का दायरा एक से अधिक थाना क्षेत्रों में आता है तो संबंधित पुलिस आयुक्त (Commissioner) या पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय से मंजूरी ली जाती है.
आवेदन में आयोजकों को कई जरूरी जानकारियां देनी होती हैं, जिनमें शामिल हैं.
आयोजक का नाम, पता और संपर्क विवरण
प्रदर्शन का उद्देश्य
कार्यक्रम की तारीख और अवधि
अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या
आयोजन स्थल
यदि रैली है तो उसका पूरा रूट
लाउडस्पीकर, टेंट, मंच या अन्य उपकरणों का उपयोग
कुछ मामलों में पुलिस भीड़ नियंत्रण, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के साथ समन्वय की विस्तृत योजना भी मांग सकती है. आवश्यकता पड़ने पर हलफनामा (Affidavit) भी जमा कराना पड़ सकता है.
हर राज्य या जिले में आवेदन का तय प्रारूप होना जरूरी नहीं है. यदि कोई निर्धारित फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो आयोजक एक साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी अनुमति मांग सकते हैं. इसके साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं. आवेदन आमतौर पर संबंधित थाना प्रभारी या डीसीपी कार्यालय को संबोधित किया जाता है.
हां, भारतीय कानून पुलिस और प्रशासन को कुछ परिस्थितियों में अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार देता है. यदि प्रशासन को लगता है कि प्रस्तावित प्रदर्शन से देश की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो अनुमति रोकी जा सकती है. इसके अलावा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए लोगों को उकसाने जैसी आशंकाओं के आधार पर भी अनुमति अस्वीकार की जा सकती है.
सिर्फ अनुमति न देना ही नहीं, बल्कि पहले से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी कुछ परिस्थितियों में रोका जा सकता है. यदि किसी इलाके में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो तो प्रशासन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) लागू कर सकता है. इसके बाद उस क्षेत्र में सभा, प्रदर्शन या लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई जा सकती है.
यदि पुलिस या जिला प्रशासन किसी प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करता है या पहले दी गई मंजूरी वापस लेता है, तो उसे इसके स्पष्ट कारण बताने होते हैं. प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होता है कि प्रदर्शन से किस प्रकार का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है और किन परिस्थितियों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं. भारत में विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना, कानून-व्यवस्था का सम्मान करना और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है. यही संतुलन नागरिकों के अधिकार और सार्वजनिक हित—दोनों की रक्षा करता है.