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भारत में धरना-प्रदर्शन के क्या हैं नियम? संसद तक मार्च, पुलिस की अनुमति और SC की गाइडलाइन समझिए

भारत में धरना-प्रदर्शन और विरोध जताने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को मिला है, लेकिन यह अधिकार कुछ कानूनी सीमाओं के साथ आता है. संसद तक मार्च, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, पुलिस की अनुमति, रूट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या नियम हैं?

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 21, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:07 AM IST
भारत में धरना-प्रदर्शन के क्या हैं नियम? संसद तक मार्च, पुलिस की अनुमति और SC की गाइडलाइन समझिए
Image Credit: AI Generated Photo (देश में क्या हैं धरना प्रदर्शन के नियम)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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