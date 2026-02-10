Advertisement
trendingNow13104745
Hindi Newsदेशअब थर-थर कांपेंगे पाक और चीन, भारत कर रहा है सबसे बड़ी राफेल डील; 114 विमानों की चुकाएगा इतनी कीमत

अब थर-थर कांपेंगे पाक और चीन, भारत कर रहा है सबसे बड़ी राफेल डील; 114 विमानों की चुकाएगा इतनी कीमत

Rafale Fighter Aircraft Deal: भारत का अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा. भारत 114 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्लानिंग कर रहा है. संभावना है कि ये डील फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से कुछ दिन पहले हो जाएगी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब थर-थर कांपेंगे पाक और चीन, भारत कर रहा है सबसे बड़ी राफेल डील; 114 विमानों की चुकाएगा इतनी कीमत

Emmanuel Macron Visit to India: भारत अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा करने जा रहा है. भारतीय वायुसेना के 'मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट' प्रोग्राम के तहत ये डील होने वाली है. इसके जरिए भारत 114 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे में खरीदने की प्लानिंग कर रहा है. संभावना है कि इस डील को इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल सकती है. वहीं सूत्रों के अनुसार इस डील की मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के कुछ दिल पहले मिलने की संभावना है. 

 

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मिलेगा बढ़ावा
इस डील से केवल भारतीय वायुसेना को फायदा नहीं है, बल्कि ये 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी बढ़ावा देता है. अगर इस डील को मंजूरी मिलती है, तो ये न केवल भारत का अब तक का सबसे बड़ा हथियार समझौता होगा, बल्कि इस डील के तहत लगभग 100 विमानों को भारत में ही बनाने का प्रावधान भी शामिल है. मतलब, लड़ाकू विमानों की उच्च-स्तरीय तकनीकों का ट्रांसफर और 'मेक-इन इंडिया' कार्यक्राम को बढ़ावा देने की रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर?
वहीं इस डील की मंजूरी के साथ, फ्रांस के अलावा भारत राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा. आपको बता दें, राफेल को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. ये दो इंजन वाला, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो अपनी सटीकता और हवाई प्रभुत्व के लिए जाना जाता है. 

 

भारत की मौजूदा ताकत
भारत के पास पहले से ही 36 राफेल विमान हैं. वहीं वायु सेना ने दिसंबर 2024 में आखिरी 'C' वेरियंट की डिलिवरी की है. इसके अलावा, नौसेना के लिए भी राफेल 'M' (नेवल वेरिएंट) का ऑर्डर दिया जा चुका है. इसमें 26 राफेल 'M' (नेवल वेरिएंट) के लिए 63,000 करोड़ रुपये में डील हुई है. 

 

राफेल का भारत में कब हुआ इस्तेमाल
भारत में राफेल की ताकत को पहले की आजमाया जा चुका है. भारतीय वायुसेना के राफेल कई बार एक्शन में दिख चुके हैं. पिछले साल की बात करें तो, राफेल का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान किया गया था. राफेल काफी ताकतवर लड़ाकू विमान है, जो 'स्कैल्प' जैसी मिसाइलों से लैस है. ये 250 किमी दूर स्थित टारगेट को भी नष्ट करने की ताकत रखता है. साथ ही इसमें 'मिटिओर' जैसी मिसाइलें लगी हैं, जो लंबी दूरी की हवा-से-हवा में मार करने की ताकत रखती है. 

 

भारत में कैसे होगा राफेल का निर्माण?
पिछले साल जून में फ्रांस और भारत के बीच उत्पादों को लेकर समझौतों की घोषणा की गई थी. इस समझौते में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड शामिल थे. इसके तहत टाटा हैदराबाद में एक अत्याधुनिक प्लांट लगा सकता है, जहां विमान के मुख्य हिस्सों का निर्माण किया जाएगा. इस समझौते का लक्ष्य ये है कि 2028 तक भारत में बने हिस्से तैयार होने लगें और हर महीने दो पूर्ण ढांचे तैयार किया जाएं. वहीं विमान की लास्ट असेंबली फ्रांस में डसॉल्ट की सुविधा में की जाएगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

India Rafale fighter aircraft dealEmmanuel Macron Visit to India

Trending news

भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...