मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत के मामले को भारत ने गंभीरता से उठाया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत कर भारत की चिंता और आपत्ति स्पष्ट रूप से दर्ज कराई है. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम उनकी अमेरिकी समकक्ष से चर्चा हुई. इस दौरान उन्होंने उन घटनाओं पर भारत का कड़ा विरोध जताया, जिनमें 3 भारतीय नागरिकों की जान गई.
विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलने वाले व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है. उनका कहना था कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ किसी भी तरह की जानलेवा कार्रवाई न केवल मानव जीवन के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है. जयशंकर ने बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कमर्शियल शिप पर अमेरिकी हमले के बाद भारतीयों की मौत से देश गहरे दुख में है और इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
Spoke to US Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated India’s strong protest at the attacks by the US Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not justified.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 12, 2026
जानकारी के अनुसार, इस सप्ताह ओमान के तट के निकट भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों के हमलों की चपेट में आए. इनमें से एक जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई, जबकि अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं. घटना के बाद भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित भारतीयों की सुरक्षा को लेकर संबंधित पक्षों के संपर्क में है. भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों और व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है.
बुधवार को ओमान के तट के पास चल रहे MT सेटेबेलो नामक जहाज पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की थी. अमेरिकी पक्ष का दावा है कि यह जहाज ईरानी बंदरगाहों से जुड़े समुद्री प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था. इसी आधार पर जहाज को निशाना बनाया गया. हमले के वक्त जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे. शुरुआती राहत कार्यों के दौरान 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया था. हालांकि बाद में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिससे उनके परिवारों और भारत सरकार की चिंता बढ़ गई.
घटना के बाद भारत ने राजनयिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत में अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया और ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. सूत्रों के अनुसार, भारत ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं से अमेरिकी पक्ष को अवगत कराया. सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि हमले में जान गंवाने वाले तीनों भारतीय नाविकों की पहचान कर ली गई है. मंत्रालय संबंधित देशों और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके. इसके साथ ही सरकार प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है.
ओमान की खाड़ी और मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में हाल के महीनों में तनाव लगातार बढ़ा है. इस इलाके से दुनिया के बड़े ऊर्जा और व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं. ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई या जहाजों पर हमले का असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है. भारत ने फिलहाल अपने नागरिकों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मामले पर करीबी नजर बनाए रखी है. साथ ही, संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.