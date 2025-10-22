बढ़ रहे हैं जंगल, वन क्षेत्र के मामले में भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा

India Rank In Global Environmental Protection: भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. FAO की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है.
Global Environmental Protection: आज के समय में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की बेहद आवश्यकता है. इसके लिए कई देश विभिन्न कदम भी उठा रहे हैं. भारत भी इस पर अपना योगदान दे रहा है. इसको लेकर अब भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी गई है.
बता दें कि भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) की ओर से बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट (GFRA) 2025 के अनुसार भारत अब कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' पिछले आकलन में 10वें स्थान की तुलना में हमने वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान प्राप्त किया है. वार्षिक वृद्धि के मामले में भी हमने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है. FO की ओर से बाली में वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 का शुभारंभ किया गया है.' भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह उपलब्धि मोदी सरकार की वन संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाओं और नीतियों व राज्य सरकारों की ओर से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है.
उन्होंने यह भी कहा कि ये उल्लेखनीय प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता को रेखांकित करती है, जिनका उद्देश्य वन संरक्षण, वनीकरण और समुदाय के नेतृत्व में पर्यावरणीय कार्रवाई करना है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोस्ट में लिखा,' प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम के आह्वान और पर्यावरण चेतना पर उनके निरंतर जोर ने पूरे देश में लोगों को वृक्षारोपण और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है. यह बढ़ती जनभागीदारी एक हरित और टिकाऊ भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे रही है.' (इनपुट-आईएएनएस)
भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान मिला है.
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) द्वारा बाली में जारी की गई है.
