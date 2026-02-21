Advertisement
trendingNow13117916
Hindi Newsदेशहम बारीकी से कर रहे अध्ययन, ट्रंप के टैरिफ को लेकर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का पहला रिएक्शन; जानिए क्या कहा

'हम बारीकी से कर रहे अध्ययन', ट्रंप के टैरिफ को लेकर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का पहला रिएक्शन; जानिए क्या कहा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. अब इस पूरे मामले पर भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम का अध्ययन किया जा रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

India React on US SC Verdict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर थोपे गए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब इस मामले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार अमेरिका में टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है. 

दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर देशों पर लगाए गए मनमाने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया और कहा कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने निराशाजनक बताया और दावा किया कि टैरिफ लगाने के अन्य विकल्प उनके पास मौजूद हैं. 

भारत की पहली प्रतिक्रिया 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस पूरे मामले पर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर जारी एक बयान में कहा गया कि हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर आए फैसले पर ध्यान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है. हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 1977 के जिन कानूनों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया है वह गैरकानूनी है. यह कानून किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने इस फैसले को विदेशी हितों से प्रभावित करार दिया. 

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है क्योंकि उनके पास देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.  ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हमारे देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति असल में पहले से ज्यादा टैरिफ लगा सकता है. ट्रंप ने कहा कि वह अब इस फैसले अधिक शक्तिशाली हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें: हर धर्म का अलग देश तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? वंदे मातरम् का विरोध करने वालों को अन्नू कपूर ने सुनाई खरी-खरी

ट्रंप लगाएंगे 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ...

अमेरिकी उच्च न्यायालय की ओर से टैरिफ के आदेश के रद्द होने के बाद ट्रंप ने तुरंत अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह सेक्शन 122 का अंतर्गत एक नया आदेश साइन करेंगे. यह नया आदेश मौजूदा टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क लगाएगा. यह टैरिफ तत्काल लागू होगा और करीब 5 महीनों तक प्रभावी रहेगा.  (इनपुट- एएनआई)

यह भी पढ़ें: Explainer: चीन को लगेगा झटका? भारत का बड़ा कदम, क्रिटिकल मिनरल्स पर ब्राजील से हुआ समझौता, सप्लाई चेन को मिलेगी मजबूती

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़