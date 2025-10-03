ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश, बोला-पाक को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए

India on Pok Protest: पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ है. अब इसपर भारत ने बयान दिया है.
Pok Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ते विरोध और अशांति पर भारत ने बयान दिया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह पाकिस्तान को इस इलाके में 'भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों' के लिए जवाबदेह ठहराया जाए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि PoK में यह स्थिति पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों के संसाधनों की व्यवस्थित लूट का प्राकृतिक परिणाम है.
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा बेगुनाह नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है. हमारा मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में हैं. पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'
#WATCH | Delhi | MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu & Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan’s… pic.twitter.com/KGrMfVrwE3
— ANI (@ANI) October 3, 2025
दरअसल, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ है. लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं. जिसकी वजह से कई इलकों में अशांति फैली हुई है. रावलकोट, मीरपुर, कोटली, नीलम घाटी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य इलाकों में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया.
वहीं, इस बड़े विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस निलंबित कर दी गईं. एएसी ने 'मौलिक अधिकारों के हनन' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. इसके अलावा, समिति ने पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए रिजर्व्ड 12 विधायी सीटों को भी खत्म करने का आह्वान किया है.
