Advertisement
trendingNow12946644
Hindi Newsदेश

ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश, बोला-पाक को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए

India on Pok Protest: पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ है. अब इसपर भारत ने बयान दिया है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश, बोला-पाक को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए

Pok Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ते विरोध और अशांति पर भारत ने बयान दिया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह पाकिस्तान को इस इलाके में 'भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों' के लिए जवाबदेह ठहराया जाए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि PoK में यह स्थिति पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों के संसाधनों की व्यवस्थित लूट का प्राकृतिक परिणाम है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा बेगुनाह नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है. हमारा मानना ​​है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में हैं. पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'

PoK के कई इलाकों में भारी बवाल

दरअसल, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ है. लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं.  जिसकी वजह से कई इलकों में अशांति फैली हुई है. रावलकोट, मीरपुर, कोटली, नीलम घाटी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य इलाकों में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया.

विरोध प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत

वहीं, इस बड़े विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस निलंबित कर दी गईं. एएसी ने 'मौलिक अधिकारों के हनन' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. इसके अलावा, समिति ने पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए रिजर्व्ड 12 विधायी सीटों को भी खत्म करने का आह्वान किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

PoK protestsPakistan

Trending news

होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
;