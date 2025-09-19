बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
Advertisement
trendingNow12928779
Hindi Newsदेश

बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान

MEA on Saudi -Pakistan Defence Pact: भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी अब कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच 'विस्तृत रणनीतिक साझेदारी' है, जो हाल के सालों में काफी गहरी हुई है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान

भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी अब कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच 'विस्तृत रणनीतिक साझेदारी' है, जो हाल के सालों में काफी गहरी हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने सऊदी अरब–पाकिस्तान रक्षा समझौते पर सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, 'हमें उम्मीद है कि यह रणनीतिक साझेदारी, आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाएगा..'

यह बयान उस वक्त आया जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक 'रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा कवच तक पहुंच मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ रहा है.

सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता

बुधवार को हुए इस समझौते में सऊदी अरब की आर्थिक ताकत और पाकिस्तान की फौज को साथ लाया गया है. हालांकि, अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि यह समझौता 'सभी सैन्य साधनों' को कवर करेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समझौता खाड़ी देशों के बीच अमेरिका पर लंबे वक्त तक सुरक्षा के भरोसे में कमी को दिखाता है.

पाक रक्षा मंत्री ने कहा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने साफ किया कि इस समझौते का परमाणु हथियारों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमारा इस समझौते को आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन अगर किसी को खतरा हुआ तो यह समझौता लागू हो जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस ढांचे को दूसरे खाड़ी देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सऊदी अरब पहले कह चुका है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो वह भी उसी रास्ते पर जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

indiaSaudiPakistan

Trending news

नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
;