बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान

भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी अब कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच 'विस्तृत रणनीतिक साझेदारी' है, जो हाल के सालों में काफी गहरी हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने सऊदी अरब–पाकिस्तान रक्षा समझौते पर सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, 'हमें उम्मीद है कि यह रणनीतिक साझेदारी, आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाएगा..'

#WATCH | On the Saudi Arabia-Pakistan Agreement, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "India and Saudi Arabia have a wide-ranging strategic partnership which has deepened considerably in the last several years. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual…

यह बयान उस वक्त आया जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक 'रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा कवच तक पहुंच मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ रहा है.

सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता

बुधवार को हुए इस समझौते में सऊदी अरब की आर्थिक ताकत और पाकिस्तान की फौज को साथ लाया गया है. हालांकि, अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि यह समझौता 'सभी सैन्य साधनों' को कवर करेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समझौता खाड़ी देशों के बीच अमेरिका पर लंबे वक्त तक सुरक्षा के भरोसे में कमी को दिखाता है.

पाक रक्षा मंत्री ने कहा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने साफ किया कि इस समझौते का परमाणु हथियारों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमारा इस समझौते को आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन अगर किसी को खतरा हुआ तो यह समझौता लागू हो जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस ढांचे को दूसरे खाड़ी देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सऊदी अरब पहले कह चुका है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो वह भी उसी रास्ते पर जाएगा.