ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया; क्या बोला MEA?

India really stop buying oil from Russia: भारत ने अमेरिकी दावे पर कोई सीधी पुष्टि या इंकार नहीं किया कि वह द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए तेल खरीद को बाजार और दुनिया की परिस्थितियों को मुताबिक देखते हुए किया जाएगा. मंत्रालय ने पहले भी साफ किया है कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

विदेश मंत्रालय देगा रूस से तेल खरीदने की जानकारी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के दौरान रूस से तेल की खरीद के बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय से ली जा सकती है. विदेश मंत्रालय ने फिर कहा कि सरकार की रणनीति यह है कि ऊर्जा की खरीद में बढ़ोत्तरी रखी जाएगी और फैसले बाजार और दुनिया की परिस्थितियों के मुताबिक ही लिए जाएंगे.

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए सहमति दी है. आदेश में यह भी कहा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना फिर से शुरू करता है तो अमेरिका 25% दंडात्मक शुल्क फिर से लागू करने की सिफारिश कर सकता है. भारत इस आदेश के तहत कोई कदम उठाने या न उठाने के मामले में सतर्क है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन के फैसले कभी-कभी अचानक और लेन-देन पर आधारित होते हैं.

5 साल में 500 अरब डॉलर

भारत और अमेरिका ने 5 साल के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया है, जिसमें भारत का उद्देश्य 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान, प्रौद्योगिकी उत्पाद, कीमती धातु और कोकिंग कोल खरीदना है. इस बयान में ऊर्जा की खरीद का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया, लेकिन संकेत दिया गया कि भारत अपने ऊर्जा स्रोत बढ़ाने का काम कर रही है.

पिछले साल दिसंबर में भारत की रूस से तेल की खरीद 38 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि अमेरिका से ऊर्जा आयात लगभग 31% बढ़ा है. पिछले वर्ष रूस का तेल भारत की कुल आयात का 35% से 40% था, जो हाल ही में 25% से नीचे आ गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत रणनीतिक और भू-राजनीतिक कारणों से ऊर्जा खरीद में विविधता ला रहा है, और रूस से पूरी तरह बंदी की संभावना फिलहाल साफ नहीं है.

