IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5 प्रतिशत कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल

Weather News Update: मौसम विभाग के अधिकारी जेनामनि ने बताया, 'उत्तर-पश्चिम भारत में 12.1 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी 86.2 प्रतिशत की कमी देखी गई. मध्य भारत में भी गिरावट देखी गई, जहां वर्षा सामान्य से 79.4 प्रतिशत कम रही.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 02:28 AM IST
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस साल जनवरी के महीने में सामान्य से 31.5 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जबकि देश भर में तापमान सामान्य से अधिक रहा. वहीं फरवरी के महीने में भी . वहीं फरवरी के महीने में भी देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और औसत से अधिक तापमान का पूर्वानुमान जताया है. इस महीने उत्तर-पश्चिम भारत में शीत लहर की संभावना भी कम है, जो जनवरी के शुष्क और गर्म मौसम के पैटर्न को जारी रखेगा. 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक, मृत्युंजय मोहपात्रा जेनामणि ने कहा कि इस महीने के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत और मध्य भारत में वर्षा की कमी रही, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लगभग सामान्य वर्षा हुई, जो दीर्घकालिक औसत से 10.9 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई. जनवरी और फरवरी के महीनों में ही विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों और मध्य भारत में ठंड कम पड़ी थी. 

कैसा रहा जनवरी में तापमान? जानिए
मौसम विभाग के अधिकारी जेनामनि ने बताया, 'उत्तर-पश्चिम भारत में 12.1 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी 86.2 प्रतिशत की कमी देखी गई. मध्य भारत में भी गिरावट देखी गई, जहां वर्षा सामान्य से 79.4 प्रतिशत कम रही.' जेनामणि ने यह भी संकेत दिया कि जनवरी 2026 में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक गर्म था, जो सर्दियों के तापमान में बढ़ोत्तरी के रुझान को दिखाता है. औसत तापमान 18.31 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.28 डिग्री अधिक था. अधिकतम तापमान औसतन 24.77 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.86 डिग्री सेल्सियस रहा, जो लंबे समय तक औसत से अधिक था.

जनवरी में हुई सामान्य से कम बारिश और तापमान रहा गर्म
भारत में जनवरी में सामान्य से कम वर्षा और गर्म तापमान दर्ज किया गयायह घाटा विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों और मध्य भारत में बहुत अधिक था. भारत में जनवरी में सामान्य से कम वर्षा और गर्म तापमान दर्ज किया गया. आईएमडी ने कहा कि जनवरी 2026 में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जनवरी में भारत में सामान्य से 31.5 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई, जबकि देश भर में तापमान सामान्य से अधिक रहा.

मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में भी कम हुई बारिश
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक, मृत्युंजय मोहपात्रा जेनामणि ने बताया कि इस महीने के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत और मध्य भारत में वर्षा की कमी रही, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लगभग सामान्य वर्षा हुई, जो लंबे समय तक औसत से 10.9 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई. बारिश में  ये कमी विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों और मध्य भारत में बहुत अधिक था.

उत्तर-पूर्वी भारत में बारिश की भारी कमी
जेनामणि ने बताया, 'उत्तर-पश्चिम भारत में 12.1 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी 86.2 प्रतिशत की कमी देखी गई. मध्य भारत में भी गिरावट देखी गई, जहां वर्षा सामान्य से 79.4 प्रतिशत कम रही.' जेनामणि ने यह भी संकेत दिया कि जनवरी 2026 में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक गर्म था, जो सर्दियों के तापमान में वृद्धि के हालिया रुझान को जारी रखता है. अखिल भारतीय स्तर पर औसत तापमान 18.31 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.28 डिग्री अधिक था. अधिकतम तापमान औसतन 24.77 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.86 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दीर्घकालिक औसत से अधिक था.

उत्तर-पश्चिम भारत में औसत तापमान 12.41 डिग्री सेल्सियस रहा
उत्तर-पश्चिमी भारत में जनवरी के दौरान औसत तापमान 12.41 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में औसत तापमान 17.24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग एक डिग्री अधिक था.  मध्य भारत में औसत तापमान 20.44 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 24.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो दोनों ही अपने-अपने सामान्य तापमान से अधिक थे, जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

