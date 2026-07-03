/सस्पेंड ही रहेगा... पाक की धमकियों के बीच भारत का दोटूक जवाब, एक बार फिर दिल्ली ने फेरा इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी!

India Pakistan Water Dispute: आतंकवाद को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने बड़ा झटका दिया है. जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की पानी की सप्लाई लाइन पर जो 'सर्जिकल स्ट्राइक' की थी, वह आगे भी जारी रहेगी. इस्लामाबाद से आ रही गीदड़ धमकियों और को नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार ने फिर साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं. भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता फिलहाल सस्पेंड ही रहेगा. भारत के इस सख्त फैसले के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में खलबली मच गई है.
भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुराना सिंधु जल समझौता को स्थगित ही रखने का फैसला किया है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट और लगातार एक ही जैसा है. पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, जिसके जवाब में इस समझौते को फिलहाल स्थगित रखा गया है.
रणधीर जायसवाल ने यह भी साफ कहा कि पाकिस्तान को विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद को पालना-पोसना बंद करना होगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत का यह फैसला सीधे तौर पर इस्लामाबाद से आतंकी गतिविधियों को दिए जा रहे समर्थन से जुड़ा है.
साल 2025 के 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक और राजनयिक कदम उठाते हुए इस समझौते पर रोक लगा दिया था.
सिंधु जल समझौता पर रोक को बहाल न करने का फैसला पाकिस्तान के उस रुख के बाद आया है जिसमें उसने 1960 के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के भारत के फैसले को खारिज कर दिया था. पाकिस्तान ने भारत पर पानी को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के स्पोकपर्सन ताहिर अंद्राबी ने भारत के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि आतंकवाद के आरोपों को सिर्फ एक बहाने के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के कानूनी हक को रोका जा सके.
MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, India’s development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap that is regularly reviewed. Our views on the… pic.twitter.com/RcCF6iOkVg
All India Radio News (@airnewsalerts) July 3, 2026
भारत का सख्त रुख ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी नेताओं की ओर से इस समझौते को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं. पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और मामला न सुलझने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि जो कोई भी इस समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी छीनने का प्रयास करेगा, इस्लामाबाद उन हाथों को काट देगा. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि देश के पानी के कोटे को सीमित करने की कोई बी कोशिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस समझौते को बहाल न करने पर चेतावनी दी है कि अगर इस विवाद को शांति से नहीं सुलझाया गया तो यह जल युद्ध का रूप ले सकता है. उन्होंने भारत पर पानी को विवाद का मुद्दा बनाने का आरोप लगाया और कहा कि इस समझौते के लगातार सस्पेंड रहने से दोनों परमाणु-सम्पन्न पड़ोसियों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं.
पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के इस फैसले को पूरी तरह खारिज करते हुए दलील दी कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है. उन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष एकतरफा तरीके से इस समझौते की शर्तों को न तो सस्पेंड कर सकता है और न ही खत्म कर सकता है, क्योंकि इस समझौते में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी न देने से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर बेहद गंभीर असर पड़ेगा.
भारत सरकार ने इस दौरान बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता एक आपसी सहमति से तैयार किए गए रोडमैप पर आधारित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना पर चल रही चर्चाओं का जिक्र करते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस परियोजना को लेकर भारत अपना रुख पहले ही बांग्लादेश के सामने स्पष्ट कर चुका है.
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय रोडमैप पर आधारित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. तीस्ता नदी परियोजना पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेशी पक्ष को बताए जा चुके हैं. हम तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में सभी संबंधित घटनाक्रमों को शामिल करेंगे.
भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली तीस्ता नदी लंबे समय से दोनों देशों के बीच जल-बंटवारे और नदी प्रबंधन को लेकर चर्चा का विषय रही है. हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन का दौरा किया था और दावा किया था कि उन्होंने तीस्ता परियोजना के लिए चीन का समर्थन हासिल कर लिया है. इसी पृष्ठभूमि में भारत का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा होती हैं. इन सभी जल-संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच एक स्ट्रक्चर्ड द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है, जिसकी बैठकें नियमित अंतराल पर होती रहती हैं.