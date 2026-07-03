Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सस्पेंड ही रहेगा... पाक की धमकियों के बीच भारत का दोटूक जवाब, एक बार फिर दिल्ली ने फेरा इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी!

सस्पेंड ही रहेगा... पाक की धमकियों के बीच भारत का दोटूक जवाब, एक बार फिर दिल्ली ने फेरा इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी!

Indus Water Treaty Suspended: आतंकवाद के खिलाफ भारत ने फिर कड़ा रुख अपनाया है. पाकिस्तान की जल युद्ध जैसी धमकियों के बाद भी भारत सरकार ने साफ कर दिया कि सिंधु जल समझौता फिलहाल सस्पेंड ही रहेगा. पहलगाम हमले के बाद लिया गया यह सख्त फैसला आगे भी जारी रहेगा, जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:07 PM IST
सस्पेंड ही रहेगा... पाक की धमकियों के बीच भारत का दोटूक जवाब, एक बार फिर दिल्ली ने फेरा इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dhruv Rathee Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार
delhi high court news58 min ago
2
Instagram Child Exploitation Ads1 hr ago
3
love and war1 hr ago
4
haryana crime news1 hr ago
5
Uttarakhand rain1 hr ago