मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...पीएम मोदी ने चीन की धरती से किया ऐसा ऐलान, हर कोई हैरान
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...पीएम मोदी ने चीन की धरती से किया ऐसा ऐलान, हर कोई हैरान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में हो रही एससीओ समिट में ऐसा बयान दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की कूटनीतिक मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दिखा रहा है. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 01, 2025, 01:32 PM IST
चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है. उसके बाद पूरी दुनिया में इस समिट की चर्चा हो रही है. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले एक साथ मुलाकात की जिनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. फिर जब पीएम मोदी ने अपनी बात रखी तो उनका पूरा फोकस आतंकवाद पर भी रहा. जिसमें उन्होंने साफ शब्‍दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड या दिखावे की गुजाइंश अब नहीं है. 

शंघाई सहयोग संगठन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव कहते हैं, "हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री दुनिया के जिस भी मंच पर जा रहे हैं, हम आतंकवाद पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होकर साफ़ नीयत और सही इरादों के साथ, बिना किसी दोहरे मापदंड और पाखंड के इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी. जैसे पहलगाम में जहां निर्दोष लोग मारे गए, भारत ने उन देशों का शुक्रिया अदा किया है जो हमारे साथ खड़े रहे. यह इस बात का भी संकेत है कि हम उन लोगों का रिकॉर्ड रख रहे हैं जो इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़े हुए, कि कौन हमारे साथ कब खड़ा हुआ."

पीएम मोदी के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (सेवानिवृत्त) ने कहा, "प्रधानमंत्री हमेशा से आतंकवाद की आलोचना करते रहे हैं और हम हमेशा से ही अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लेकर उसे शर्मिंदा करने के लिए प्रस्ताव लाते रहे हैं. लेकिन चीन हमेशा से ही पाकिस्तान का बचाव करता रहा है और उसने हमेशा ही इन प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. बाद में, 6-8 महीनों के बाद, ये प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं. इस बार, प्रधानमंत्री ने जो कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है: कि हमें दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए और सभी को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए..." यानी सरल भाषा में समझे तो पीएम मोदी ने उन देशों को साफ संदेश दे दिया है जो आतंकवाद रोकने की बात तो करते हैं लेकिन जब कोई ठोस कदम उठाना होता है तो पीछे हट जाते हैं. अब मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी नहीं चलने वाली है.

एससीओ सम्मेलन में भारत की भूमिका
चीन के तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

2025 sco summit in china

