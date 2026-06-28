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कराची हमले पर पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप, MEA ने दिया करारा जवाब- 'पहले अपने गिरेबान में झांको'


India Rejects Pakistan Allegation On Karachi Attack: पाकिस्तान में बीते दिन कराची के सिंध रेंजर्स के भिट्टाई विंग हेडक्वार्टर में बड़ा हमला हुआ. पाकिस्तान ने इस हमले का लिंक भारत से जोड़ा था, जिसपर अब नई दिल्ली की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:04 PM IST
कराची हमले पर पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप, MEA ने दिया करारा जवाब- 'पहले अपने गिरेबान में झांको'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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