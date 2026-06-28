कराची हमले पर पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप, MEA ने दिया करारा जवाब- 'पहले अपने गिरेबान में झांको'

विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के उस दावे के 1 दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कराची में सिंध रेंजर्स के एक कैंप पर हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करने की बात कही थी. इस हमले में लगभग 90 मिनट तक फायरिंग हुई थी. वहीं घटना में 6 आतंकवादी मारे गए और 1 अन्य को गिरफ्तार किया गया. पाकिस्तानी ऑफिसर्स के मुताबिक, यह हमला शनिवार ( 28 जून 2026) को कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में सिंध रेंजर्स के भिट्टाई विंग हेडक्वार्टर में हुआ, जिसमें 4 रेंजर्स की मौत हुई.