'टालमटोल बंद करो, सेना को तमीज सिखाओ'...युद्धपोत विवाद में भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, खारिज किए सारे दावे

अरब सागर में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों की टक्कर के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाज PNS हुनैन की हरकत को 'अस्वीकार्य' बताते हुए पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता अपनी सामान्य गश्त पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज की गलत पैंतरेबाजी की वजह से यह हादसा हुआ. 18 सितंबर को वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का जवाब हमेशा की तरह टालमटोल और सच छिपाने वाला है. भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी नौसेना का रवैया पूरी तरह गैर-पेशेवर और उकसावे वाला था.
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे घटनाक्रम के तथ्य सामने रखते हुए कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत 'आईएनएस कोलकाता' पश्चिमी अरब सागर में एक रूटीन तैनाती पर था. इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना के पोत 'पीएनएस हुनैन' ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया. उसने खतरनाक तरीके से आईएनएस कोलकाता को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके कारण दोनों जहाजों के बीच टक्कर हुई.
रणधीर जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तानी युद्धपोत की यह पैंतरेबाजी अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन है.
रणधीर जायसवाल ने बताया कि 1991 के समझौते के तहत समुद्र में दोनों देशों की नौसैनिक इकाइयों को एक-दूसरे से कम से कम 3 नॉटिकल मील (लगभग 5.5 किलोमीटर) की दूरी बनाए रखनी होती है. पाकिस्तानी जहाज ने न सिर्फ इस द्विपक्षीय समझौते को तोड़ा, बल्कि समुद्र में टक्कर रोकने के अंतरराष्ट्रीय नियमों (COLREGs) की भी धज्जियां उड़ाईं.
भारत ने साफ कर दिया है कि इस टक्कर से आईएनएस कोलकाता को कोई नुकसान नहीं हुआ है. वह पूरी तरह सुरक्षित है और समुद्र में अपने मिशन पर डटा हुआ है. इसके साथ ही पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है कि वह अपनी सेना को नियमों का पालन करने की हिदायत दे, ताकि आगे ऐसी खतरनाक नौबत न आए.
15 सितंबर को हुई इस घटना के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी (चार्ज डी'अफेयर्स) को तलब किया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उनकी नौसेना 'सीस्पार्क-26' अभ्यास कर रही थी. इसी दौरान भारतीय युद्धपोत बहुत करीब आ गया और आक्रामक पैंतरेबाजी करने लगा, जिसके चलते दोनों जहाजों में टक्कर हुई. पाकिस्तान ने इसे 1991 के द्विपक्षीय समझौते और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है. पाक का कहना है कि ऐसी हरकतों से तनाव बढ़ सकता है. उसने भारत से ऐसे समझौतों और समुद्री नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है. अब भारत ने पाकिस्तान के इन सभी आरोपों और आक्षेपों को खारिज करते हुए इसे रटा-रटाया बहाना करार दिया है.
लाल सागर में हूतियों द्वारा जहाजों और सऊदी अरब पर हमलों से उपजे तनाव पर भी भारत ने प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर भारत का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि लाल सागर में लगातार बिगड़ते सुरक्षा हालात भारत के लिए बेहद चिंताजनक हैं.
भारत ने सऊदी अरब में आम नागरिकों, आर्थिक संपत्तियों और यहां तक कि पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने की कोशिशों की पहले भी कड़े शब्दों में निंदा की है. रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि इस तरह के हमले पूरे इलाके की शांति को बर्बाद करते हैं. इनसे 'बाब-अल-मंदेब' जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है. भारत के लिए यह स्थिति किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. भारत उम्मीद करता है कि इस पूरे समुद्री इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता वापस लौटेगी.