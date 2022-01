तीसरी लहर में पहली बार 2.47 लाख नए केस, 24 घंटे में 27% मामले बढ़े

नई दिल्ली: देश में बीते 24 घंटे के कोरोना अपडेट की बात करें तो भारत में 2 लाख 47 हजार 417 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. 84,825 लोग ठीक हुए जबकि 379 लोगों की मौत हुई है. एक दिन में कोरोना के नए मामलों में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है. देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,488 पहुंच गया है.

देश के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो इस संख्या में 1 लाख 61 हजार 721 की बढ़ोतरी दर्ज हुई. फिलहाल देश में 11.17 लाख एक्टिव केस हैं. तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 11 लाख के पार पहुंचा है.

ये भी पढ़ें- इन जगहों पर सबसे ज्‍यादा है कोरोना फैलने का खतरा, प्‍लीज यहां जानें से बचें!

इससे पहले मंगलवार को 1.93 लाख लोग संक्रमित मिले थे. देश में अब तक कुल 3.63 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.47 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं.अब तक 4,85,036 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे देश की कोरोना संक्रमण दर अब 13.11 पहुंच चुकी है.

India reports 2,47,417 fresh COVID cases (27% higher than yesterday) and 84,825 recoveries in the last 24 hours

Active case: 11,17,531

Daily positivity rate: 13.11%

Confirmed cases of Omicron: 5,488 pic.twitter.com/kSvYNqJHb2

— ANI (@ANI) January 13, 2022