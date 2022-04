पीएम मोदी पर पाकिस्तान के बयान का भारत ने दिया जवाब, पाक को याद दिलाई उसकी हद

India s counterattack on Pakistan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के जम्मू-कश्मीर दौरे के खिलाफ पाकिस्तान की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई. बिना कुछ बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के पास पीएम मोदी की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

पाकिस्तान ने पीएम मोदी की जम्मू-कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रैटल और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई थी. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने 24 अप्रैल को एक बयान में कहा था कि 5 अगस्त, 2019 के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में वास्तविक अंतर्निहित मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारत द्वारा इस तरह के कई हताश प्रयासों को देखा है.

Pakistan has no locus standi to comment on PM Modi's visit to Jammu & Kashmir: Arindam Bagchi, MEA spokesperson pic.twitter.com/CHccclEraE

— ANI (@ANI) April 28, 2022