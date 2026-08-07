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'कानून बनाना हमारा आंतरिक मामला'...FCRA बिल पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय का करारा पलटवार

7 अगस्त यानी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय (MEA) की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई अहम अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने विदेशी फंडिंग नियम (FCRA) और खाड़ी देशों में भारतीय जहाजों व नाविकों की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफ की.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 07, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:15 PM IST
'कानून बनाना हमारा आंतरिक मामला'...FCRA बिल पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय का करारा पलटवार
Image Credit: Randhir Jaiswal MEA

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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