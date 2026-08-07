'कानून बनाना हमारा आंतरिक मामला'...FCRA बिल पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय का करारा पलटवार

विदेशी फंडिंग कानून (FCRA) संशोधन बिल पर अमेरिकी सांसद के बयान का भारत ने करारा जवाब दिया है. अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी से सांसद रिले मूर ने इस संशोधन को धार्मिक संस्थाओं और ईसाइयों के खिलाफ हमला करार दिया था. अब इस पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि कानून बनाना पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इस पर फैसले लेने का अधिकार सिर्फ हमारी संसद को है.
अमेरिकी सांसद रिले मूर ने आरोप लगाया था कि यह कानून ईसाइयों और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ एक हमला है और इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत से जुड़े विधायी और कानूनी मामले देश का पूरी तरह से आंतरिक मामला हैं. इन पर फैसले लेने का अधिकार केवल भारत की संसद को है.
रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी सांसद को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जो बाहरी पैसों पर नजर रखता है, बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देश भी अपने यहां आने वाले विदेशी फंड और फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाते हैं.
दरअसल, केंद्र सरकार ने विदेशों से चंदा लेने वाले कानून (FCRA Amendment Bill 2026) में कुछ नए बदलाव प्रस्तावित किए हैं. जिनके तहत अगर किसी संस्था (NGO या संगठन) का विदेश से चंदा लेने का लाइसेंस (FCRA रजिस्ट्रेशन) रद्द हो जाता है, संस्था खुद उसे सरेंडर कर देती है, या फिर समय पर रिन्यू न होने से लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो सरकार एक विशेष अधिकारी (प्राधिकरण) नियुक्त कर सकती है. यह अधिकारी संस्था के पास बचे हुए विदेशी पैसे और उस पैसे से बनाई गई संपत्ति (जैसे जमीन, बिल्डिंग, गाड़ियां आदि) की देखरेख और प्रबंधन का काम संभालेगा.
उधर खाड़ी (गल्फ) क्षेत्र में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव है. इस सैन्य टकराव का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है. इन सभी चुनौतियों के बीच भारत सरकार ने अपनी बात साफ कर दी है. सरकार ने कहा है कि वह अपने नागरिकों, जहाजों और नाविकों (Seafarers) की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी.
विदेश मंत्रालय (MEA) की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि संकट की इस घड़ी में भारतीयों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार भारत के जहाजरानी मंत्रालय और स्थानीय समुद्री अधिकारियों के संपर्क में हैं.
पिछले कई महीनों से भारतीय दूतावासों द्वारा 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सेवाएं चलाई जा रही हैं और यह आगे भी लगातार जारी रहेंगी.
रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह हेल्पलाइन सिर्फ नाविकों के लिए ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में रह रहे किसी भी भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है जिसे मदद की जरूरत है.
भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से बिना किसी रुकावट के व्यापार और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की वकालत की है. रणधीर जायसवाल ने कहा 'हम अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से सुरक्षित, अबाध आवाजाही और व्यापार के मुक्त प्रवाह का आह्वान करते हैं, इसके साथ ही हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे नागरिक बुनियादी ढांचे, आम नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से परहेज करें.'