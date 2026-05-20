सीमा पर चीन की चालों का जवाब तैयार! सिलीगुड़ी में तैयार हो रहा अभेद्य सुरक्षा कवच, बनाया जाएगा बम-रोधी रेल नेटवर्क

Siliguri Corridor Latest News: भारत अब सीमा पर चीन की चालों का जवाब तैयार कर रहा है. इसके लिए सिलीगुड़ी में अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है. इस कवच में बम-रोधी अंडरग्राउंड रेल-सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा, जिस पर मिसाइलों और हैवी बमों का भी कोई असर नहीं होगा.
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Siliguri Corridor Latest Update (मेजर जनरल रि.अश्विनी सिवाच): चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत चौकस है. खासकर सिलीगुड़ी की सुरक्षा सरकार के टॉप एजेंडे में है. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होते ही सुवेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ी 7 सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार को सौंप दिया है. अब सरकार वहां पर रणनीतिक तरीके से रोड- रेल परियोजनाओं का विकास करेगी. जिससे जंग की स्थिति में सरहद पर तेजी के साथ टैंकों और दूसरे हथियारों का मूवमेंट हो सके. आइए, आपको बताते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या-क्या रणनीतिक कदम उठाए हैं?
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 120 एकड़ भूमि का केंद्र को रणनीतिक हस्तांतरण कर दिया गया है. यह फैसला महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा, सैन्य लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति देता है. यह चीन जैसे विरोधी देशों के संभावित खतरे के खिलाफ पूर्वोत्तर की भारत की जीवनरेखा को मजबूत करता है और मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी की रक्षा करता है.
भू-राजनीतिक चोकपॉइंट: सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसी (लगभग 60 किमी लंबी और 22 किमी चौड़ी) एक संकरी पट्टी है. यह मुख्य भूमि भारत को उसके आठ पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय संपर्क है, जो लगभग पांच करोड़ नागरिकों और क्षेत्र के 95% व्यापार को सहारा देता है.
कमजोरी: इसकी पतली संरचना इसे पारंपरिक सैन्य हमलों, गुप्त अभियानों या सड़क अवरोधों के लिए उजागर करती है. चुंबी घाटी (तिब्बत के पास संवेदनशील त्रि-संगम) के बेहद करीब स्थित और बाहरी खतरों की ओर से पूर्वोत्तर को अलग करने के लिए इसे काटने के प्रयासों के कारण, यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है.
आपूर्ति श्रृंखलाओं को खोलना: पहले, भूमि अधिग्रहण विवादों ने राजमार्गों (जैसे NH-10 और NH-31) और सीमा बाड़ के महत्वपूर्ण विकास में देरी की. अब इस भूमि को केंद्र को हस्तांतरित करने से राज्य-स्तरीय अड़चनें दूर हो गई हैं, जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके आपूर्ति लाइनों को निरंतर चालू रखा जा सकेगा.
रक्षा क्षमता में वृद्धि: यह भारतीय सेना को भौतिक गैरिसन स्थापित करने, त्वरित-प्रतिक्रिया इकाइयां तैनात करने और किलेबंद रक्षा प्रतिष्ठान बनाने के लिए जरूरी स्थान उपलब्ध कराता है. सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तीन नए गैरिसन बनाए जा रहे हैं. एक असम के धुबरी में, दूसरा पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में और तीसरा बिहार के किशनगंज में.
द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने हवाई अड्डों को सक्रिय करना: क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के हवाई अड्डों और अग्रिम हवाई अड्डों को अपग्रेड और सक्रिय करने से भारतीय वायु सेना को तत्काल हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने में मदद मिलेगी. यह चीनी घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा निवारक के रूप में काम करता है, जिससे त्वरित सैन्य तैनाती और जवाबी हवाई अभियान संभव होंगे.
भूमिगत रेल परियोजनाएं: भारत ने संवेदनशील सिलीगुड़ी पट्टी से गुजरने के लिए बम-रोधी, भूमिगत रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा है. उत्तर बंगाल को अग्रिम जिलों (जैसे बिहार के किशनगंज जिले को दम डांगी से) से जोड़कर, ये भूमिगत लाइनें यह सुनिश्चित करेंगी कि सतह-स्तर के बुनियादी ढांचे पर बमबारी या उसे नष्ट किए जाने पर भी मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर तक आवागमन चालू रहे. निस्संदेह यह कदम गेम चेंजर और बल गुणक साबित होगा.
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