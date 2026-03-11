इंडिया बना ‘ऑयल मार्केट का सुपर हीरो’! भारत की वजह से जंग के बाद भी दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, अमेरिका ने खुलकर की तारीफ

India role in maintaining stable oil prices around the world: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई थी. आशंका थी कि अगर सप्लाई प्रभावित हुई तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तेल बाजार अभी भी काफी हद तक संतुलित बना हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इसके लिए भारत की भूमिका की खुलकर तारीफ की है. जानते हैं पूरी बात.

अमेरिका का बड़ा बयान: तेल बाजार को संभालने में भारत बना ‘की प्लेयर’

दुनिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति पर मंडरा रहे खतरे के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने कहा है कि वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने में भारत की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनरों में से एक है. ऐसे में तेल की कीमतों को संतुलित रखने के लिए अमेरिका और भारत का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है. खास बात यह भी रही कि उन्होंने माना कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना भी इस संतुलन को बनाए रखने का एक हिस्सा है. इस बयान के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति?

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल सप्लाई पर दबाव पड़ा है. इसी वजह से अमेरिका ने भारत को अस्थायी तौर पर रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी. उन्होंने कहा कि भारत पहले भी प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद रोक चुका है और वह अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार है. लेविट ने कहा कि यह फैसला सिर्फ अस्थायी है और इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा.

30 दिन की छूट का ऐलान

इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने भी घोषणा की थी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत को 30 दिनों की छूट दी गई है, ताकि वह रूस से तेल खरीद सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक तेल बाजार में अचानक बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.

ईरान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए. ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा. आपको बता दें कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है.

पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव

पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं. इन हमलों का निशाना अमेरिका के सैन्य ठिकाने, दूतावास और ऊर्जा ढांचे बने हैं. ये हमले यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में किए गए बताए जा रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.