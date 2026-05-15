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Hindi Newsदेशईरान वॉर पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट

'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट

गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल करके रूस के विदेश मंत्री ने भारत के लिए प्रतिबद्धता पर मुहर लगा दी है. ये पूरी दुनिया को पता है कि होर्मुज संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है. भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है. ऐसे मुश्किल वक्त में रूस से आई ये गारंटी भारत के लिए मायने रखती है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 15, 2026, 03:20 AM IST
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'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट

Russia and India: जिस वक्त चीन और अमेरिका हाथ मिला रहे हैं. ठीक उसी वक्त दुनिया में तेल संकट के बीच भारत को एक पुराने मित्र ने भरोसा दिया है. ये मित्र देश है रूस. वैसे तो रूस और भारत की मित्रता दशकों पुरानी है,नलेकिन दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस ने इस मित्रता को एक नए वादे के एक और धागे से बांध दिया है. ब्रिक्स मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है- 'मैं ये गारंटी देता हूं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के तेल की सप्लाई बाधित नहीं होगी. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अन्यायपूर्ण नीतियों की वजह से भारत और रूस की सहमति को नुकसान ना पहुंचे.'

हिंदी-रूसी, भाई-भाई. ऐसे शब्द जब कूटनीति के मंच से बोले जाते हैं तो इनका एक ही मतलब होता है. आमने-सामने बैठे दो राष्ट्रों के बीच संबंध फौलाद जैसे मजबूत हो चुके हैं. अगर वर्तमान संकट यानी होर्मुज की घेराबंदी की बात करें तो रूस ने लगातार भारत का साथ दिया है.

मार्च के महीने में रूस ने भारत को हर रोज तकरीबन 36 करोड़ लीटर तेल का निर्यात किया. अप्रैल के महीने में ये आंकड़ा घटकर 25 करोड़ लीटर तेल पर आ गया था.लेकिन इस गिरावट की वजह कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं था . दरअसल रूस में दो बड़े तेल संयंत्रों में खराबी के चलते उत्पादन कम हुआ था. इसी वजह से भारत को दिए जाने वाले तेल की मात्रा भी कम हो गई थी . मई के महीने में रूस ने दोबारा मार्च जितना तेल देना शुरू कर दिया है . मई में रूस अभी तक साढ़े 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन के औसत से भारत को तेल का निर्यात  कर रहा है.

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आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मई के पहले दो हफ्तों में भारत की कुल तेल खपत का 50 प्रतिशत हिस्सा रूस से आया है . इसी प्रतिबद्धता को रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिल्ली में दोहराया है. रूस से तेल लेने में सिर्फ एक बाधा है. हालांकि ये बाधा है रूसी तेल पर प्रतिबंध. फिलहाल अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटाया है. इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि लगातार ट्रंप सरकार के संपर्क में हैं . ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिले और रूस से भारत ज्यादा तेल खरीद पाए .

रूस से तेल खरीदने में भारत को फायदा भी है. सबसे बड़ी बात ये है कि रूस का तेल होर्मुज के रास्ते नहीं आता. यानी तेल की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी. साथ ही साथ अरब देशों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी. रूस फिलहाल प्रतिदिन लगभग 37 करोड़ लीटर तेल भेज रहा है. इस सप्लाई की वजह से अब तक भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सका है. इतना ही नहीं तेल की निरंतर सप्लाई से अचानक महंगाई बढ़ने की आशंका भी कम हो जाएगी. 

सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता ख्रुशचेव ने आज से 71 वर्ष पहले भारत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था. 1955 में जब ख्रुशचेव भारत आए थे तब उन्होंने कहा था - जब-जब भारत को हमारी जरूरत पड़ेगी तो उसे सिर्फ एक आवाज लगानी होगी. अगले ही पल भारत, रूस को अपने करीब खड़ा पाएगा.

भारत और रूस की दोस्ती की यही प्रतिबद्धता आज भी विराट हिमालय की तरह डटी हुई है. दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान भारत और रूस ने दोस्ती के नए मार्ग पर बढ़ने का फैसला किया है . परस्पर सहयोग के इस नए अध्याय को नाम दिया गया है - स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप .

भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी सहमति व्यापार के मुद्दे पर बनी है. भारत और रूस के प्लान के मुताबिक. अगले चार सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार का दायरा 9 लाख 57 हजार 300 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है. भारत और रूस ने इस व्यापार में रुपए और रूबल को प्राथमिकता दी है. यानी दोनों देश अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहते हैं. रूस ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में भी दिलचस्पी दिखाई है. इस समझौते से रूस में भारत के उत्पादकों को बड़ा बाजार मिलेगा . रूस ने भारत को पांचवीं पीढ़ी का सुखोई-57 फाइटर जेट देने का भी प्रस्ताव रखा है . रूस ने कह दिया है कि इस जेट के कुछ उपकरण भारत में ही बनेंगे. इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा .जिगर मुरादाबादी साहब का एक कलाम याद आ जाता है . ये शेर है - सच्चे दोस्त तो बस रब का सिला रखते हैं, हम दोस्ती में बस दिल मिलाकर रखते हैं. दिल से दोस्ती, यही भारत और रूस के रिश्तों की बुनियाद है. रूस ने दशकों तक भारत का साथ दिया है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब रूस मुश्किल में था और भारत ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया था.

वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और आज का रूस बना था. विघटन के बाद रूस में आर्थिक और खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था. इस संकटकाल में भारत ने रूस को 153 करोड़ रुपए की मदद की थी. जरा सोचिए आज से 35 साल पहले 150 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा थी. भारत से गई मदद रूस के लिए वाकई बड़ी राहत थी. पैसे के साथ ही साथ भारत ने रूस को खाद्यान्न भी भेजा था. भूख और आर्थिक तंगी से जूझते रूस को मिली भारतीय मदद आज भी रूस के दिल में बसती है.

दोस्ती के ऐसे ही अध्यायों की वजह से आज रूसी विदेश मंत्री के जुबान से हिंदी-रूसी भाई-भाई जैसे शब्द निकले हैं. दिल के धागों से बंधी इस दोस्ती की वजह से ही आज रूस कह रहा है, भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने की हम गारंटी देते हैं .

मिडिल ईस्ट के देश भी ये समझते हैं कि भारत एक भरोसेमंद देश है. हमारी दोस्ती UAE से भी है और ईरान से भी और ये दोस्ती किस तरह हमारे काम आ रही है. ये समझिए- दुनिया के लिए बंद होर्मुज से आज भारत के दो और जहाज निकले हैं. इन दोनों जहाजों पर LPG गैस है . होर्मुज से निकली इस गैस का सीधा कनेक्शन दिल्ली की ब्रिक्स समिट से है .

गैस की ये खेप उस वक्त आई है जब ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराघची ब्रिक्स की बैठक में दिल्ली पहुंचे हैं. अराघची के आने के साथ जहाजों को निकलने की इजाजत देना सीधे तौर पर ईरान का गुडविल जेस्चर है. ईरान ने ये संकेत दिया है कि वो होर्मुज से निकलते तेल के मुद्दे पर अपना रुख नर्म करने के लिए तैयार है. खास बात ये है कि ब्रिक्स के मंच पर ईरान ने अपना स्टैंड भी कुछ हद तक बदला है.

मीटिंग से पहले तक, ईरान लगातार भारत से इजरायल और अमेरिका की निंदा करने की उम्मीद करता रहा था. ईरान का मत था कि ब्रिक्स की चेयरमैन शिप भारत के पास है. इसी नाते भारत को अमेरिका और इजरायल की आलोचना करनी चाहिए. ब्रिक्स मीटिंग में अराघची ने इस मुद्दे को रत्ती भर नहीं छुआ है. ईरान ने सिर्फ इजरायली और अमेरिकी हमले को गलत करार दिया है, भारत पर आलोचना के लिए कोई दबाव नहीं बनाया है. इस बदले रूख के साथ ईरान ने भारत के साथ ब्रिक्स की साइडलाइंस पर मीटिंग भी की है. यानी ब्रिक्स की मीटिंग से अलग दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता की है. इस वार्ता में भारत ने अपना स्टैंड शीशे की तरह साफ कर दिया है.  

वार्ता के दौरान भारत ने सबसे पहला मुद्दा होर्मुज का ही उठाया है. भारत ने ईरान को साफ कह दिया है कि होर्मुज से स्वतंत्र आवाजाही बेहद जरूरी है. जवाब में ईरान ने कहा है कि वो भारतीय जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था करेगा.भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह पर पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए कहा है. जवाब में ईरान ने कहा कि युद्ध के बावजूद वो बचा काम पूरा करने के लिए अब तेजी से काम करेगा. द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने ईरान के स्टैंड का भी समर्थन किया है. भारत ने ईरान पर लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की है. ईरान ने भारत के इस समर्थन को स्वीकार किया है.

ईरान के रुख में बदलाव और द्विपक्षीय वार्ता भारतीय कूटनीति के लिए कामयाबी है. इस कामयाबी के साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है. आखिर भारत को लेकर ईरान की नीति में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ. इस सवाल के दो जवाब हैं. पहला है पाकिस्तान और दूसरा है युद्ध के बाद मानवीय मदद की जरूरत. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका पर ईरान को शक है. ईरान मानता है कि मुनीर अमेरिका की शर्तों पर ज्यादा जोर दे रहा है. इसी वजह से कथित मध्यस्थता में पाकिस्तान का रोल छोटा हो गया है. दूसरी वजह यानी मानवीय मदद भी ईरान के लिए बहुत जरूरी है.

दुनिया में भारत की एक पहचान फार्मा कैपिटल की भी है. यानी एक ऐसा देश जिसके पास दवाएं और सर्जिकल उपकरण बनाने की क्षमता है. युद्ध की वजह से ईरान में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है. युद्ध के पहले चरण में भारत ने ईरान को 45 टन दवाएं भेजी थीं. इसके बाद भारत ने ईरानी दूतावास को दवाएं खरीदने की अनुमति दी थी. ईरान को पता है कि दवाओं की किल्लत का भारत ही समाधान कर सकता है. इसी वजह से ईरान ने भारत की ऊर्जा जरूरतों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया है. 

आचार्य चाणक्य मानते थे कि दो राष्ट्र सिर्फ तभी साथ आते हैं. जब उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है. भारत को तेल की जरूरत है और ईरान को मानवीय मदद की. यही जरूरतें, ईरान को भारत के साथ सार्थक बातचीत की टेबल पर लेकर आई हैं.

एक तरफ भारत और ईरान के बीच होर्मुज पर सहमति बनती नजर आ रही है. दूसरी तरफ ब्रिक्स गुट में ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर मतभेद नहीं सुलझ पा रहे हैं .

ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर ईरान और UAE के बीच विवाद है. ईरान चाहता है कि साझा बयान में इजरायल और अमेरिका को हमलावर बताया जाए. दूसरी तरफ UAE चाहता है कि ईरान को भी हमलावर कहा जाए. इन ही मतभेदों को लेकर भारत ने पहले भी गहरी चिंता जाहिर की थी. चेयरमैनशिप वाले देश की चिंता के बावजूद अब तक ईरान और UAE एकमत नहीं हो पाए हैं. इसी वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि ब्रिक्स का साझा बयान जारी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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