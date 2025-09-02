ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन'...इंडिया बनाए दुनिया सबसे बड़ा फाइटर जेट!
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन'...इंडिया बनाए दुनिया सबसे बड़ा फाइटर जेट!

DNA Analysis: भारत और रूस के बीच कोई बड़ी सहमति बन सकती है. इसका इशारा उसी वक्त मिल गया था. जब चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे. अब भारत में सुखोई-57 के निर्माण को लेकर किये जा रहे दावों से ये साफ जाहिर हो गया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:26 PM IST
DNA Analysis: DNA में आज सबसे पहले भारत के उन 2 नए ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे, जिनसे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है. इन 2 ऑपरेशन के बारे में जानकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्हाइट हाउस वाले बुद्धिजीवी क्लब का पारा हाई हो सकता है. इसमें पहला ऑपरेशन- भारत और रूस, दोनों मिलकर शुरू करने जा रहे हैं. इसे आप भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन' भी कह सकते हैं और दूसरा है-ऑपरेशन विक्रम. ये शुद्ध रूप से भारत का अपना मिशन है, लेकिन अमेरिका से चीन तक सबको चौंकाने वाला है.

पहले आप भारत और रूस के नए मिशन को समझिए. रूस की पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई-57 अब भारत की धरती पर बनाए जा सकते हैं और भारतीय सेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बन सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में सुखोई-57 के निर्माण के लिए रूस अब निवेश करने का मन बना चुका है. रूस की वित्तीय एजेंसियां इस निवेश का पूरा खाका तैयार करने में जुट गई हैं. माना जा रहा है कि सुखोई-30 की ही तरह सुखोई-57 के लिए भी रूस भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से हाथ मिला सकता है. दावा ये भी किया जा रहा है अगर रूस और भारत के बीच डील पर सहमति बनी तो महाराष्ट्र के नासिक में चल रही HAL की फैक्ट्री में ही सुखोई-57 का भी निर्माण किया जाएगा.

सुखोई-57 की डील से भारत और रूस को क्या हासिल हो सकता है?

भारत और रूस के बीच कोई बड़ी सहमति बन सकती है. इसका इशारा उसी वक्त मिल गया था. जब चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे. और अब भारत में सुखोई-57 के निर्माण को लेकर किये जा रहे दावों से ये साफ जाहिर होता है कि रूस और भारत शायद सामरिक रास्ते से अपनी दोस्ती के नए अध्याय का आरंभ करना चाहते हैं. अब ये समझने की जरूरत है कि सुखोई-57 की इस संभावित डील से भारत और रूस को क्या हासिल हो सकता है.

बात अगर भारत की करें तो भारतीय एयरफोर्स को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है. जिसे सुखोई-57 पूरा कर सकता है. दूसरी तरफ ऐसी डील से रूस के हथियार उद्योग को दोबारा गति मिल सकती है. यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों से रूस के हथियार उद्योग का निर्यात तकरीबन 64 प्रतिशत कम हो चुका है. भारत में पांचवीं पीढ़ी का विमान बनाने से वायुसेना को उपकरणों और मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. तो रूस के लिए फायदे का सौदा ये रहेगा कि भारत में पहले से सुखोई का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से रूस को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करना पड़ेगा.

यहां हम आपको बता देना चाहते हैं, जब रूस ने सुखोई-57 को विकसित करना शुरु किया था. उस वक्त भारत को भी साझीदार बनाया गया था पर कुछ वजहों से भारत इस प्लान से दूर हो गया था, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ ने एक बार फिर भारत और रूस को सामरिक तौर पर करीब ला दिया है. दोनों देशों के बीच संबंधों की नई उड़ान इस लड़ाकू विमान से भरी जा सकती है. इस डील से जुड़े कुछ और अहम बातें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुखोई-57 के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं.

विमानों में सुखोई-57 सबसे बड़ा 

दुनिया की सभी पांचवीं पीढ़ी के विमानों में सुखोई-57 सबसे बड़ा है. इस विमान की लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 46 फीट है...बात अमेरिका के F-35 की करें तो उसकी लंबाई तकरीबन 51 फीट और चौड़ाई 36 फीट है, जबकि चीन के कथित पांचवीं पीढ़ी के विमान यानी J-20 की लंबाई 64 फीट और चौड़ाई तकरीबन 46 फीट है. हो सकता है ये जानने के बाद आपके अंदर भी सवाल उठ रहा हो कि आखिर किसी लड़ाकू विमान का बड़ा आकाऱ उसे दूसरे विमानों से कैसे बेहतर बनाता है. इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं. हमारी अगली जानकारी आपको पढ़नी चाहिए.

सुखोई-57 की खासियत

जब किसी विमान का आकार बड़ा होता है, तो उसका PAYLOAD यानी हथियार ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है. सुखोई- 57 उड़ान के दौरान 10 हजार किलोग्राम तक के विस्फोटक लेकर जा सकता है, विमान का आकार बड़ा होने की वजह से उसमें ईंधन स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जाती है. सुखोई-57 में 10 हजार 300 किलोग्राम ईंधन भरा जा सकता है. जो इस विमान की रेंज में बड़ा इजाफा करता है. विमान का बड़ा आकार उसके अपग्रेड्स में भी महत्वपूर्ण होता है, यानी अगर आने वाले वक्त में सुखोई-57 में कोई बदलाव करना हो तो उसके बाहरी ढांचे को छेड़ना नहीं पड़ेगा. विमान के अंदर ऐसे बदलावों के लिए पहले से जगह मौजूद रहती है.

पांचवीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट यानी सुखोई-57 को लेकर एक गौर करने वाली बात ये है कि आज तक रूस ने सिर्फ अल्जीरिया को ये लड़ाकू विमान बेचा है. पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले लुकाशेंको को भी सुखोई-57 नहीं दिया गया है. जबकि भारत को रूस सीधे Make In India की डील ऑफर कर रहा है. अगर भारत में इस पांचवी पीढ़ी के विमान का निर्माण शुरु हो गया. तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको इस लड़ाकू विमान का गणित पढ़नी चाहिए.

रूस के एक सुखोई-57 फाइटर जेट की कितनी कीमत?

रूस के एक सुखोई-57 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 3 अरब रुपए है. अगर ये जेट भारत में बनेगा तो विमान के उपकरणों और मेंटनेंस की लागत 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है. चूंकि भारत में LABOUR COST यानी सर्विस की लागत कम होती है. तो माना जा रहा है कि विमान के निर्माण में LABOUR COST तकरीबन 2 से 5 प्रतिशत कम हो सकती है. इस अनुमान से भारत में बनने वाले सुखोई-57 की लागत में तकरीबन 40 करोड़ की कमी हो सकती है.

अगर भारत और रूस के बीच सुखोई-57 को लेकर संभावित डील हकीकत में बदल गई तो ये भी मुमकिन है कि भारत इन विमानों को दूसरे देशों को भी बेच सके. ये संभावना इसलिए जताई जा रही है, क्योंकि भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी और आज भारत इन मिसाइलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है.

फिलीपींस पहले ही भारत के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल की दो बैट्री फिलीपींस को डिलीवर भी की जा चुकी हैं. वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी ब्रह्मोस की डील के लिए भारत को प्रस्ताव भेज चुके हैं. और अब रूस ने भी ब्रह्मोस का एयर टू सर्फेस वर्ज़न खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. ब्रह्मोस का ये वर्ज़न पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया है.  

T-72 टैंक: AK-203 ऑटोमैटिक राइफल और हेलीकॉप्टर

ब्रह्मोस की ही तरह आज भारत और रूस मिलकर T-72 टैंक के इंजन, AK-203 ऑटोमैटिक राइफल और हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं. जो भारत और रूस के बीच मजबूत सामरिक सहयोग के सबूत हैं. अगर दोनों देश सहमत हुए तो सुखोई-57 भी इस लिस्ट का हिस्सा हो सकता है. सुखोई-57 की डील में रूस ने भारत को एक बोनस भी दिया है. अगर भारत में सुखोई-57 का निर्माण हुआ, तो रूस अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट यानी सुखोई-35 की तकनीक भी भारत को देगा. सुखोई-57 की संभावित डील के सामरिक और आर्थिक पहलू आपने समझे, लेकिन अगर ये डील हुई तो इससे एक बड़ा मैसेज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जाएगा, जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध और भारत पर सख्त टैरिफ लगाए हैं. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. इसे समझने के लिए आपको 8 महीने पहले जाना होगा. 

जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. और अगले ही महीने यानी फरवरी में उन्होंने भारत को अमेरिका के पांचवीं पीढ़ी के विमान F-35 बेचने का प्रस्ताव दिया था. अमेरिका ने ये भी कहा था कि वो F-35 की तकनीक भारत को नहीं देगा और विमान के स्पेयर, मेंटनेंस भी अमेरिका से ही सप्लाई किए जाएंगे. इस डील के हिसाब से ये विमान भारत को काफी महंगे पड़ते. इस वजह से भारत सरकार ने ट्रंप के ऑफर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई.

अमेरिकी F-35 का बेहतर विकल्प!

तब से लेकर अब तक F-35 से जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं और हर खबर में दो ही शब्द लिखे मिलते हैं. तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग या फिर क्रैश. इन हादसों ने पहले ही हथियारों के बाजार में F-35 की इमेज खराब कर दी है. और भारत-रूस के बीच सुखोई-57 की संभावित डील की खबर ने दुनिया को ये भरोसा दे दिया है कि रूस का ये पांचवीं पीढ़ी का विमान अमेरिकी F-35 का बेहतर विकल्प बन सकता है.

ट्रंप की ऐतिहासिक गलती: भारत के खिलाफ टैरिफ

शायद इन संभावनाओं और बदलते समीकऱणों को अमेरिकी सरकार का सिस्टम भी समझ चुका है. SCO की बैठक में भारत-रूस की मुलाकात से पहले ही ट्रंप सरकार के अहम किरदार भारत को अमेरिका के साथ पिछले संबंधों की याद दिला रहे हैं. भारत पर जुबानी हमला करने वाले ट्रंप के दरबारी अचानक खामोश हो गए हैं. इन हालात को देखकर लोग यहां तक कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाकर शायद ट्रंप ने ऐतिहासिक गलती की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

