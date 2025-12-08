पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति; PM Modi का सबसे बड़ा 'सीक्रेट मिशन'!

Zelenskyy India Visit: रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के बाद अब जनवरी 2026 में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं, जिससे दोनों युद्धरत देशों के बीच बैलेंस बनाए रखने वाले भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी.
Zelenskyy India Visit: संतुलन की कूटनीति रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो दोनों पक्षों के साथ एक कूटनीतिक बैलेंस बनाकर चलने का काम कर रहा है. इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं. हाल ही में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा समाप्त की है. अब खबर है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की भी जनवरी 2026 में भारत का दौरा कर सकते हैं.
दौरे की अहमियत और तैयारी
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय और यूक्रेनी अधिकारी पिछले कई हफ्तों से जेलेंस्की की संभावित यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे हैं. भारत ने पुतिन की यात्रा से पहले ही यूक्रेन से संपर्क साधा था. पुतिन के दौरे के ठीक एक महीने बाद जेलेंस्की की यह यात्रा इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि यह भारत के बैलेंस बनाए रखने के रुख को और अधिक मजबूत करेगी.
रूस और यूक्रेन, दोनों राष्ट्रपतियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत इस युद्ध को खत्म करवाने में जरूरी भूमिका निभा सकता है. दोनों ही देश भारत पर भरोसा करते हैं.
भारत का साफ रुख
लगभग चार साल से जारी इस संकट को लेकर भारत का रुख हमेशा से शांति के सम्मान के पक्ष में रहा है. भारत ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है. पिछले सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी पीएम मोदी ने दोहराया था कि भारत इस युद्ध में तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि हिंसा को रोकना आवश्यक है और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. भारत शांति बहाली के लिए योगदान देने को प्रतिबद्ध है.
यात्रा के रास्ते की रुकावटें
रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की की भारत यात्रा की आधिकारिक घोषणा कई बड़े कारकों पर निर्भर करेगी. इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना किस मुकाम पर पहुंचती है, युद्धक्षेत्र में क्या स्थिति बनती है, और यूक्रेन में जेलेंस्की की घरेलू राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा. घरेलू चुनौतियों का सामना कर रहे जेलेंस्की के लिए देश से बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा.
राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति पहले तीन बार भारत आ चुके हैं. वहीं, पीएम मोदी पिछले वर्ष यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे.
