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Hindi Newsदेशचीन का डिबाओ और अमेरिका का SNAP प्रोग्राम... जानिए मुफ्त राशन और कैश बांटने में कौन सा देश है सबसे आगे?

चीन का 'डिबाओ' और अमेरिका का 'SNAP' प्रोग्राम... जानिए मुफ्त राशन और कैश बांटने में कौन सा देश है सबसे आगे?

Sarthak-PDS Scheme: भारत में राशन व्यवस्था को बदलने के लिए सार्थक पीडीएस योजना के तहत 25,530 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है. इसी बीच जानिए अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में गरीबों को मुफ्त राशन देने का क्या फॉर्मूला है?

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 28, 2026, 11:13 AM IST
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भारत ही नहीं, ये शक्तिशाली देश भी मुफ्त में बांट रहे हैं राशन (AI- Image)
भारत ही नहीं, ये शक्तिशाली देश भी मुफ्त में बांट रहे हैं राशन (AI- Image)

Sarthak-PDS Scheme:  भारत में जिस तरह से देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाया जाता है क्या इस तरह दुनिया के अन्य देशों जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन सहित अफ्रीकी देशों और मिडिल ईस्ट में भी क्या वहां की सरकारें अपने नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं लाती है? अगर लाती हैं तो क्या इन देशों की योजनाएं भारत से बेहतर हैं? आइए हम आपको आज बताते हैं कि भारत पीडीएस के मामले में किन देशों को टक्कर दे रहा है? बुधवार (27 मई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की राशन व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय लिया. 

मोदी कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को ज्यादा पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से ‘सार्थक-PDS’ योजना लागू करने की घोषणा की है. इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे देशभर में राशन लेने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वितरण व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी.

कोरोना काल के बाद बड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था

भारत में नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त राशन वितरण की योजना लंबे समय से चल रही है. कोरोना काल के बाद तो यह व्यवस्था और भी बड़े स्तर पर लागू की गई, जिससे देश के करोड़ों लोगों को राहत मिली. लेकिन क्या भारत ही सिर्फ ऐसा देश है जहां पर सरकार आम जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए ऐसी योजनाएं लाती है या उसके अलावा दुनिया के और देश भी ऐसा करते हैं? जवाब है हां दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अलग-अलग तरीके से वहां के नागरिकों को बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार उन्हें कहीं सीधे राशन बांटती है तो कहीं खाते में पैसे भेजे जाते हैं. 

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कैसे काम करता है अमेरिका का SNAP प्रोग्राम?

अमेरिका के SNAP Program का पूरा नाम Supplemental Nutrition Assistance Program है. इसे पहले आम भाषा में Food Stamps Program भी कहा जाता था. यह अमेरिकी सरकार की एक सहायता योजना है, जिसका मकसद कम आय वाले लोगों और परिवारों को खाने-पीने का सामान खरीदने में मदद देना है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर महीने एक निश्चित धनराशि सरकार की ओर दी जाती है. यह पैसा EBT कार्ड (Electronic Benefit Transfer card) में आता है, जो डेबिट कार्ड की तरह काम करता है. इस कार्ड से लोग सुपरमार्केट या किराना दुकानों से खाद्य सामग्री जैसे- फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, अंडा, मांस और मछली के अलावा अनाज और दैनिक जीवन की चीजें खरीद सकते हैं. वहीं इस कार्ड से शराब, सिगरेट, दवाइयां, पेट्रोल आदि चीजें SNAP से नहीं खरीदे जा सकते हैं. कम आय वाले, दिव्यांग और बेरोजगार लोग इस कार्ड के पात्र होते हैं.

ब्रिटेन में गरीबों के लिए कैसे काम करता है 'फूड बैंक'?

ब्रिटेन (United Kingdom) में आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार या अचानक आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए Food Banks की व्यवस्था काफी बड़े स्तर पर काम करती है. इन फूड बैंकों में चावल, आटा, पास्ता, डिब्बाबंद सब्जियां, फल दूध पाउडर या UHT Milk, चाय, कॉफी, शक्कर, बिस्किट, इसके अलावा कई जगहों पर मुफ्त गर्म खाना, सूप किचन, कम्युनिटी कैफे, भी चलाए जाते हैं, जहां लोग बैठकर खाना खा सकते हैं.  कपड़े और जरूरी घरेलू सामान के साथ-साथ बिजली-गैस सहायता भी देते हैं. इसके अलावा यहां आने वाले लोगों को सलाह भी देते हैं ताकि कैसे वो इस स्थिति से उबर सकें. ब्रिटेन में कई फूड बैंक सीधे सभी को सामान नहीं देते हैं, वो अक्सर रेफरल सिस्टम पर भी काम करते हैं. इसके अलावा इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर एक्सेस, मोबाइल डेटा या फोन सहायता भी देते हैं ताकि लोग नौकरी या सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकें.

चीन में कैसे काम करता है डिबाओ सिस्टम?

चीन में भारत की तरह सार्वभौमिक मुफ्त राशन प्रणाली नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई तरह की सरकारी सहायता योजनाएं चलती हैं. वहां की व्यवस्था ज्यादा 'टारगेटेड वेलफेयर' मॉडल पर आधारित है. यानी जिनकी आय बहुत कम है, सरकार उन्हें सीधे मदद देती है. इसमें सबसे प्रमुख योजना है 'डिबाओ' योजना. डिबाओ का मतलब है न्यूनतम आजीविका गारंटी. जिन परिवारों की आय सरकार द्वारा तय न्यूनतम स्तर से कम होती है, उन्हें नकद सहायता दी जाती है. इसके अलावा चीन में सरकारी अनाज भंडार और सब्सिडी, कम्युनिटी फूड सपोर्ट, आपदा और महामारी के समय मुफ्त राशन, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित कई योजनाएं हैं जिनसे वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती है.

मिडिल ईस्ट में कैसे करते हैं गरीबों की मदद?

मिडिल ईस्ट के कई देशों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए अलग-अलग तरीकों से मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन बांटा जाता है. यह व्यवस्था हर देश में अलग है, लेकिन कुछ सामान्य मॉडल काफी प्रचलित हैं. जैसे - सरकारी राशन और सब्सिडी सिस्टम, सऊदी अरब में सरकार आटा, चावल, तेल और ब्रेड जैसी जरूरी चीजों पर सब्सिडी देती है, जरूरतमंद परिवारों को सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत आर्थिक सहायता भी मिलती है. वहीं मिस्र में राशन कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को कार्ड के जरिए सस्ती चीनी, तेल, चावल और ब्रेड मिलती है. वहीं जॉर्डन और मोरक्को में भी गरीब परिवारों के लिए खाद्य सब्सिडी और कैश ट्रांसफर योजना चलाते हैं ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें.

अफ्रीकी देशों में ऐसे करते हैं गरीबों की मदद

अफ्रीकी देशों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुफ्त राशन और खाद्य सहायता की व्यवस्था कई तरीकों से चलती है. हालांकि पूरे अफ्रीका में एक जैसी प्रणाली नहीं है, क्योंकि हर देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी क्षमता अलग-अलग है. वहां सरकारें, संयुक्त राष्ट्र (UN), वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP), रेड क्रॉस और स्थानीय NGOs मिलकर गरीब लोगों तक खाना पहुंचाते हैं. मुख्य तौर पर यहां गरीबों की मदद के लिए फूड रिलीफ प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) की मदद, कैश ट्रांसफर और फूड वाउचर, स्कूल मील प्रोग्राम, स्थानीय समुदाय आधारित फूड बैंक और आपदा और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में इमरजेंसी कैंप के जरिए मदद की जाती है.

यानी दुनिया के अलग-अलग देशों में तरीका भले बदल जाता हो, लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी लगभग हर सरकार किसी न किसी रूप में निभाती है.

यह भी पढ़ेंः IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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