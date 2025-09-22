DNA: 'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'...भारत अब अंतरिक्ष में तैनात करेगा S-400?

DNA Analysis: इजरायल की सुरक्षा के लिए तो अमेरिका है. भारत की सुरक्षा के लिए कौन है? भारत को पता है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई दूसरा देश नहीं आएगा. उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी है. अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़नी है. इसलिए भारत ना सिर्फ जमीन और आसमान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अंतरिक्ष में भी वो अपने सुरक्षा घेरे को इतना सशक्त बनाने जा रहा है. जिसे चीन और अमेरिका जैसे सुपरपावर देश भी भेद ना सकें. भारत एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह स्पेस से जुड़े एक बेहद मजबूत डिफेंस सिस्टम को अंतरिक्ष में तैनात करने जा रहा है. फिलहाल, अंतरिक्ष में भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर वो चीन की मदद से भारतीय उपग्रहों पर हमले करने का दुस्साहस करता है तो स्पेस में तैनात भारत के 'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' उन्हें हैसियत याद दिलाने में पल भर की भी देरी नहीं करेंगे.

भारत का 'सैटेलाइट बॉडीगार्ड'

भारत यह 'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' रुस, फ्रांस या इजरायल से खरीदने नहीं जा रहा है. इसे भारत का ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना रहा है. यानी स्वदेशी तकनीक से तैयार होने वाले ये 'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' स्पेस में इंडियन सैटेलाइट्स की रक्षा करेंगे. इनका काम दुश्मनों की नापाक चालों और हमलों से अपने सैटेलाइट्स को बचाना होगा.

चीन के पास 900 से ज्यादा सैटेलाइट्स

ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह कदम तब उठाया गया, जब वर्ष 2024 में दुश्मन देश का उपग्रह इसरो के एक सैटेलाइट के एकदम करीब आ गया था. दोनों उपग्रहों के बीच दूरी महज एक किलोमीटर थी. अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में था और मैपिंग और ग्राउंड मॉनिटरिंग जैसी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. हालांकि, तनाव बढ़ने से पहले ही टल गया. सैटेलाइट बॉडीगार्ड के निर्माण की एक और बड़ी वजह है. दरअसल, चीन के पास इस समय 900 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जबकि भारत के पास इनकी संख्या 100 है और पाकिस्तान के पास 8 उपग्रह हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सरकार: 27 हजार करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट

आपको याद होगा कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उस समय चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवरेज में मदद दी थी. ऐसे में चीन स्पेस में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है. सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार इस प्रोजेक्ट में करीब 27 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. इस योजना के तहत ISRO 50 सैटेलाइट की पूरी फौज तैयार कर रहा है. पहला उपग्रह अगले साल तक ही लॉन्च किया जा सकता है. इस कार्यक्रम के तहत LIDR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो अंतरिक्ष में मौजूद खतरों का तुरंत पता लगाएगा.

इससे पृथ्वी पर मौजूद हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दुश्मन की नापाक चालों को समझते हुए तुरंत हरकत में आएंगे और अपने उपग्रहों की दिशा बदल पाएंगे. इसके साथ ही ग्राउंड-बेस्ड राडार और टेलिस्कोप सिस्टम भी बनाए जाएंगे ताकि चौबीसों घंटे निगरानी संभव हो सके. यह भी पढ़ें:- चीन ने बना लिया जंग का 'शहंशाह', चलते जहाज के ऊपर से भर सकता है उड़ान; एयर डिफेंस भी नहीं पकड़ पाएंगे!