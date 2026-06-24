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लगातार बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा PAK! भारत ने J&K मुद्दे पर 4 हफ्तों में 4 बार UN में लगाई फटकार

India Schools Pak On Jammu-Kashmir Remarks: भारत लगातार पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए जा रहे ऊटपटांग बयानों पर लताड़ लगाते रहता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. पिछले 4 हफ्तों में भारत ने 4 बार इस मामले पर पाकिस्तान की क्लास लगाई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 24, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:17 PM IST
लगातार बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा PAK! भारत ने J&K मुद्दे पर 4 हफ्तों में 4 बार UN में लगाई फटकार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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