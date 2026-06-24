India-Pakistan Kashmir Conflict: पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर को लेकर जगह-जगह ऊटपटांग बयान देते नजर आता है. भारत भी इसको लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी जमकर क्लास लगाता है. एक बार फिर भारत ने बुधवार ( 24 जून 2026) को जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया और दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसका मामला पूरी तरह से आंतरिक है.
यह प्रतिक्रिया न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) में आई है. पिछले 4 हफ्तों में यह चौथी बार है जब भारत ने पाकिस्तान की जम्मू-कश्मीर से संबंधित टिप्पणियों या कार्रवाइयों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कड़ा विरोध जताया है.
बुधवार ( 19 जून 2026) को संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, था और रहेगा.
#WATCH | Permanent Representative of India to the UN in New York, Ambassador Parvathaneni Harish says, "I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to… pic.twitter.com/yOaNiGIaQZ
— ANI (@ANI) June 24, 2026
उन्होंने पाकिस्तान पर निष्पक्षता की अपेक्षा रखे जाने वाले इस मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.
भारत ने 19 जून को जिनेवा में UNHRC में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी. UN में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के रेफरेंस को खारिज कर दिया. उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों से ध्यान हटाने और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए दुष्प्रचार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. सिंह ने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा.
भारत ने 5 जून 2026 को पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया. यह इलाका लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अवैध रूप से पाकिस्तानी कब्जे में है. विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में दोहराया कि गिलगित-बाल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे इलाके साल 1947 में कानूनी तौर से भारत में विलय हो गए थे. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों से क्षेत्र की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता. इतना ही नहीं भारत ने इस्लामाबाद पर अपने अवैध नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों को छिपाने का आरोप लगाया.
इस महीने की पहली राजनयिक प्रतिक्रिया 2 जून 2026 को सामने आई, जब यूरोपीय संघ-पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर को यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से जोड़ा गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने आंतरिक मामलों के अनुचित संदर्भों को साफतौर से खारिज कर दिया है. उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि, जिन लोगों को ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इससे परहेज करना चाहिए.