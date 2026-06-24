भारत ने 5 जून 2026 को पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया. यह इलाका लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अवैध रूप से पाकिस्तानी कब्जे में है. विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में दोहराया कि गिलगित-बाल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे इलाके साल 1947 में कानूनी तौर से भारत में विलय हो गए थे. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों से क्षेत्र की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता. इतना ही नहीं भारत ने इस्लामाबाद पर अपने अवैध नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों को छिपाने का आरोप लगाया.