हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ सिर्फ देखभाल पर

India USA Deal: भारत ने शुक्रवार को अमेरिका के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया जो 7,995 करोड़ का है. यह सौदा भारतीय नौसेना के 24 सीहॉक(Seahawk)हेलीकॉप्टरों के अगले 5 साल सहायता देने के लिए किया गया है जैसे मेंटेनेंस और पार्ट्स. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने अग्सत के अंत में भारतीय चीजों पर 50% टैरिफ लगा दिया था. इस टैरिफ के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी तनाव आ गया था. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने MH-60R बेड़े की लगातार मदद के लिए अमेरिका के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर दस्तखत किए हैं.

हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी

ये हेलीकॉप्टर लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन कंपनी बनाती है जो सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है. इसमें नए तकनीक(एवियोनिक्स और सेंसर)लगी है जिससे यह कई तरह के मिशनों में मदद कर सके. यह सौदा अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत हुआ है. भारत ने फरवरी 2020 में 24 MH-60R खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया था.

समर्थन पैकेज में क्या-क्या है?

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह सहायता पैकेज बहुत ही व्यापक है और इसमें पुर्जे(Spares)और सहायक उपकरण, प्रोडक्ट सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता और हेलीकॉप्टर के हिस्सों की मरम्मत और बदलाव शामिल हैं. इस समझौते में यह भी तय किया गया है कि हेलीकॉप्टरों के पुर्जों की मरम्मत और समय-समय पर रखरखाव की जां लिए भारत में ही सुविधाएं(Facilities)स्थापित की जाएंगी. मंत्रालय ने कहा, देश में इन सुविधाओं का विकास लंबे समय में हमारी क्षमता को मजबूत करेगा और अमेरिकी सरकार पर निर्भरता कम करेगा.

भारत को मिले थे 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर

अमेरिका ने फरवरी 2020 में भारत को 24 मल्टी रोल MH-60R सीहॉक समुद्री हेलीकॉप्टर बेचने की मंजूरी दी थी. उस वक्त इनकी अनुमानित कीमत 13,500 करोड़ थी. अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि, इससे भारतीय नौसेना को सतह पर और पनडुब्बी के खिलाफ युद्ध लड़ने में ताकत मिलेगी. ये हेलीकॉप्टर सबमरीन का पता लगाने, दुश्मन के जहाज का पता लगाने और समुद्र में बचाव अभियान चलाने के लिए बनाए गए हैं.

भारतीय नौसेना की मजबूती

MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की हमला करने की क्षमता को बढ़ाता है. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए यह भारत के लिए सबसे बड़ी मांग थी. इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना खुले महासागरों और तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को रोकने और सतह पर हमला करने के लिए करती है. सीहॉक हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है.