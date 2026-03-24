Sierra Leone: भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा

India Rice Exports : दुनिया में जंग छिड़ी हुई है. कई देश ऐसे हैं, जो एलपीजी और ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं.सैकड़ों की तादाद में जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन जंग से इतर कुछ देश ऐसे हैं, जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं. इन्हीं में से एक पश्चिमी अफ्रीकी मुल्क है सिएरा लियोन, जो गरीब देश माना जाता है. यह अटलांटिक महासागर में स्थित है.

भारत ने भेजे 1000 मीट्रिक टन चावल

इसकी सरहदें उत्तर पूर्व में गिनी, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया से मिलती हैं. इसी देश के लिए भारत ने मदद भेजी है. दरअसल, भारत ने सिएरा लियोन स्कूल मिड डे मील स्कीम के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है.

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उन्होंने कहा, 'ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप इन एक्शन, भारत ने सिएरा लियोन स्कूल मिड डे मील स्कीम के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं. भारत का यह कदम उसकी ग्लोबल साउथ में स्थित देश के प्रति सहयोग की प्रतिबद्धता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दर्शाता है.'

Global south partnership in action! India has sent 1,000 metric tons of rice today to support Sierra Leone’s school midday meal scheme. The gesture is in keeping with India’s commitment to enhance cooperation with countries in the Global South and to support the Sustainable… pic.twitter.com/zlWz8NR1AW — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 24, 2026

गरीब श्रेणी में आता है देश

सिएरा लियोन स्कूल मिड-डे मील प्रोग्राम को मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ बेसिक एंड सीनियर सेकंडरी स्कूल एजुकेशन चलाती है. इसमें 14-16 जिलों के स्टूडेंट्स को गर्म खाना परोसा जाता है ताकि देश में न्यूट्रिशियन और अटेंडेंस को बेहतर किया जा सके. इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी पार्टनर है. यह 4 से 11 साल तक के बच्चों के लिए चलाया जाता है. बता दें कि सिएरा लियोन एक कम आय वाला देश है, जिस वजह से यह दुनिया के गरीब देशों की श्रेणी में आता है. इसकी करीब 50 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है.

मूडीज के मुताबिक, यहां की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और डायमंड और आयरन ओर जैसे मिनरल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है. जबकि ज्यादातर वर्कफोर्स खेती-बाड़ी करती है. इस देश ने एक लंबे वक्त (1991-2002) तक गृहयुद्ध देखा है. इसके बाद कोविड-19 महामारी और वैश्विक महंगाई की वजह से इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां करीब 3000 भारतीय रहते हैं. लेकिन यहां अपराध दर ज्यादा है. इन्फ्रास्ट्रक्चर कम है और बीमारियों का खतरा भी ज्यादा है. हालांकि चोरी की वजह से यहां ट्रैवलर्स को रात में निकलने को मना किया जाता है.