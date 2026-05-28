भारत में बेटियों की संख्या बढ़ी, ये तो अच्छी बात है; लेकिन सेक्स रेशियो को लेकर अब भी है ये चिंता

India’s sex ratio at birth (SRB): भारत में जन्म के समय लड़कियों की संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है, लेकिन यह सुधार अब भी काफी नहीं माना जा सकता है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 से 2024 के दौरान देश में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां दर्ज किया गया. जो कि साल 2015 से 2017 के सबसे निचले स्तर 896 से बेहतर है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक रूप से अपेक्षित स्तर से काफी कम है.

चिंता की बात क्या है?

यानी देश में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियों बेहतर हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब भी जो चिंता बनी हुई है वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, प्राकतिक रूप से सामान्य परिस्थितियों में हर 100 लड़कियों पर करीब 105 लड़कों का जन्म होता है, यानी औसतन 1,000 लड़कों पर लगभग 952 लड़कियां होनी चाहिए. जन्म के समय लड़कों की संख्या थोड़ी ज्यादा होना सामान्य माना जाता है, क्योंकि जैविक रूप से नवजात लड़के अधिक कमजोर होते हैं. सेक्स रेशियो अभी महज 918 पहुंच पाया है, यानी 952 की आदर्श स्थिति से अब भी कम है.

चाइल्ड सेक्स रेशियो

जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) को कुल लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात (Child sex ratio) से अलग समझना जरूरी है. SRB किसी हालिया अवधि में हुए जन्मों का अनुपात बताता है, जबकि बाल लिंगानुपात बच्चों के जन्म और उनके जीवित रहने दोनों को दर्शाता है. इसी तरह से कुल लिंगानुपात पूरे देश की आबादी पर आधारित होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन आंकड़ों से सबसे बड़ी चिंता यह सामने आती है कि भारत अपने सबसे खराब दौर से तो थोड़ा बाहर निकला है, लेकिन करीब दो दशकों बाद भी राष्ट्रीय SRB केवल चार अंक ही सुधर पाया है. ग्रामीण भारत की स्थिति तो पहले से और खराब हुई है. एक समय शहरी इलाकों को भ्रूण लिंग चयन के लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन अब शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर लिंगानुपात दर्ज हो रहा है.

हरियाणा में लिंगानुपात तेजी से गिरा है. खासकर 13 जिलों में हालात बेहद खराब हैं. हरियाणा के इन शहरों में सेक्स रेशियो 900 से नीचे पहुंच गया है, जो वाकई चिंता की बात है. इन जिलों में चरखी दादरी (768) यमुनानगर (881) नारनौल (847) सिरसा (883) गुरुग्राम (862) हिसार (888) जींद (871) कैथल (889) झज्जर (876) भिवानी (891) रोहतक (876) पानीपत (892) और फतेहाबाद (893) जिले शामिल हैं.

(यह भी पढ़ें- 23 की उम्र में हिला दी थी JDS की नींव, पीढ़ियों से मेहरबान हैं 'लक्ष्मी'; एक क्लिक में जानिए कर्नाटक के अगले CM डीके शिवकुमार की कुंडली)