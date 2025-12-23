'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में PAK-बांग्लादेश की ओर क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान

Advertisement
CDS Anil Chauhan In IIT Bombay: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने IIT बॉम्बे पहुंचकर अपने संबोधन में भारत-पाकिस्तान के साथ विवाद को लेकर संकेत दिया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 23, 2025, 05:14 PM IST
CDS Anil Chauhan: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया.  CDS ने बताया कि कैसे भारत को पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों और आतंकवाद को लेकर शॉर्ट-टर्म हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और लॉन्ग-टर्म संघर्षों के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बिना पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिए संकेत दिया कि भारत का अपने पड़ोसियों से जमीनी विवाद है. ऐसे में वहां से आने वाली तरह की चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. 

'हमें खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए...' 

CDS अनिल चौहान ने कहा,' सवाल यह है कि भारत को किस तरह के खतरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? मेरा मानना ​​है कि यह 2 प्रमुख तथ्यों पर आधारित होना चाहिए. पहला यह कि हमारे दोनों विरोधी, एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और दूसरा परमाणु हथियारों से लैस देश है. हमें इस लेवल की प्रतिरोधक क्षमता को टूटने नहीं देना चाहिए. हमारे दोनों देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद हैं. हमें आतंकवाद को रोकने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर.' 

बाबरी, मुस्लिमों का भरोसा और चुनाव में 'खेला', क्या ममता को उनके खेल में मात दे पाएंगे हुमायूं कबीर?

'हमें विवाद से बचना चाहिए...'

CDS ने आगे कहा,' हमें भूमि-केंद्रित और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारे भूमि विवाद हैं, लेकिन फिर भी हम इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए. हमें नए क्षेत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने कमजोर विरोधी के साथ भेद पैदा करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य देश इन कठिनाईयों का फायदा न उठाएं.' इसके अलावा CDS से मॉडर्न वाॉरफेयर के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि यह मिलिट्री मामलों में तीसरी रिवॉल्यूशन के मोड़ पर है. उन्होंने इसे कन्वर्जेंस वॉरफेयर नाम दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब AI, हाइपरसोनिक, एडवांस्ड मटेरियल, रोबोटिक्स, एज कंप्यूटिंग और क्वांटम जैसी अलग-अलग तकनीक का जंग के कैरेक्टर और नेचर पर प्रभाव पड़ता है, जबकि पहले टेक्नोलॉजी बेहद कम थी. 

SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना, रडार पर आए बंगाल के वोटर्स  

 

जंग में जरूरत बनेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन 

CDS ने यह भी कहा कि भविष्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऑप्शन होने के बदले जरूरत बन जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि एक डोमेन का असर दूसरे डोमेन पर पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह साफ देखने को मिला था. केवल 4 दिन चली इस जंग में भारत को बेहतरीन जीत मिली थी. इस दौरान वॉर के सभी डॉमेन का एकसाथ बिल्कुल तेजी से इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि  मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के दौरान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स जैसी सेना के अलग-अलग विंग्स के साथ मल्टी-डोमेन क्षमताओं के बीच कॉर्डिनेशन और कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही स्पेस फोर्स और साइबर फोर्स के साथ ही कॉग्निटिव डोमेन में काम करने वाली अन्य फोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी.          

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

National News

Trending news

National News
