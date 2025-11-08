Advertisement
trendingNow12993851
Hindi Newsदेश

Indo-US Defense Deal: क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील, समझें मायने

HAL-GE BIG Defense Deal: भारत की अमेरिका के साथ हुई इस डील को पिछले कुछ समय से चल रही ट्रेड टैरिफ के बढ़ते हुए तनाव के बावजूद हुई इस डील को लेकर ये माना जा सकता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस डील जैसे अहम मुद्दों को ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर रखते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indo-US Defense Deal: क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील, समझें मायने

Indo-US Deal: साल 2014 में भारत की सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने भारत के डिफेंस की मजबूती की ओर जोरदार फोकस किया है. मोदी सरकार ने भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी. इसका उदाहरण हम हॉल के सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं. अब भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ ट्रेड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भी अमेरिका के साथ अपने स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के लिए 113 इंजनों के खरीद की डील पर मुहर लगाई है. यह डील भारतीय तेजस विमानों को और भी ताकत देंगे. यह समझौता करीब एक बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8,870 करोड़ रुपये) का है. यह डील भारत-अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी एयरोस्पेस डील्स में से एक मानी जा रही है.

भारत अपनी स्वदेशी रूप से निर्मित हल्की लड़ाकू विमान तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 113 इंजन खरीद रहा है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इस संबंध में शुक्रवार (7 नवंबर) को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक समझौता किया. भारत की अमेरिका के साथ हुई इस डील को पिछले कुछ समय से चल रही ट्रेड टैरिफ के बढ़ते हुए तनाव के बावजूद हुई इस डील को लेकर ये माना जा सकता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस डील जैसे अहम मुद्दों को ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर रखते हैं और इसके साथ ही दोनों के बीच ट्रेड टैरिफ को लेकर आए तनाव को कम करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. 

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये डील? 
भारत के नीले आसमान में गरजने वाला तेजस हल्का लड़ाकू विमान (LCA Tejas) देश की तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। यह विमान पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है. दुश्मन के इलाके में घुसकर एयर डिफेंस और स्ट्राइक मिशन को अंजाम देना. हाल ही में तेजस के इंजन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. भारत ने अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस के साथ समझौता किया है, जिसके तहत GE F404-GE-IN20 इंजन की आपूर्ति की जाएगी। ये इंजन 2027 से 2032 के बीच भारत को मिलेंगे. दिलचस्प बात यह है कि यही इंजन पहले से LCA Tejas Mk1A जेट्स में इस्तेमाल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत - अमेरिका के बीच HAL-GE डील क्यों है इतनी खास?
यह इंजन तेजस को न सिर्फ और अधिक गति देता है, बल्कि उसे ऊंचाई पर दुश्मन से मुकाबले में और भी सक्षम बनाता है. हालांकि इसके पहले भी साल 2021 में भारत के ऑर्डर किए गए 99 इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी हुई. इस देरी की वजह से फाइटर जेट्स के रोलआउट की स्पीड में काफी कमी आई है. रॉयटर्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक ने बताया कि इस डिलीवरी में देरी के पीछे COVID-19 के बाद सप्लाई चेन मुद्दों की वजह से हुई. अब तक इस डील में महज चार इंजन ही आ पाए हैं.

यह भी पढ़ेंः तेजस Mk-1A पर 'संकट'! हथियार परीक्षण में देरी के कारण HAL ने रोका प्रोडक्शन

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Tejasusindia

Trending news

सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
Chirag Paswan
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर