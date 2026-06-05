'ये हमारा हिस्सा है, इसे खाली करो...', गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव पर फूटा भारत का गुस्सा; पाकिस्तान को चेताया

पाकिस्तान की ओर से 7 जून 2026 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया गया है. भारत ने इसका विरोध जताया और स्पष्ट किया कि यह भारत का अविभाज्य हिस्सा है.
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भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया और उस कदम का विरोध जताया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी पड़ोसी मुल्क की ओर से की जा रही है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि वह यह भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है.
दरअसल, विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अविभाज्य हिस्सा है. एमईए की ओर से कहा गया कि जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण, कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय 1947 में हो चुका है। इसलिए गिलगित-बाल्टिस्तान सहित पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है.
इस बयान में भारत ने कहा कि पाकिस्तान उस क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और मौलिक स्वतंत्रताओं से इनकार जैसी गंभीर समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसे चुनाव करा रहा है. भारत की ओर से साफ किया गया कि ऐसे कोई भी कदम क्षेत्र की स्थिति को बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं. बता दें पाकिस्तान इस इलाके में 7 जून को आम विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है.
गौरतलब है कि गिलगित- बाल्टिस्तान विधानसभा की स्थापना साल 2009 में हुई थी. इसमें कुल 33 सीटें हैं. इन सीटों में 24 सामान्य, 6 सीटें महिलाओं के लिए और 3 सीटें पेशेवरों के लिए आरक्षित हैं.
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भारत की ओर से एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि वह इस इलाके में किसी भी बदलाव के प्रयासों को खारिज करते हैं. भारत ने कहा कि सच्चाई को बदला और छिपाया नहीं जा सकता है. पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाए हुए है, जिसे तुरंत खाली किया जाना चाहिए.
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