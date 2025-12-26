बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं, एक्शन ले यूनुस सरकार

Advertisement
India on Violence Against Minorities in Bangladesh: भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में यूनुस सरकार से इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की मांग की है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:14 PM IST
India slams attacks on Hindu minorities in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा पर भारत ने अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है. भारत ने यूनुस सरकार को साफ कर दिया है कि हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा स्वीकार्य नहीं है और उसे इन्हें रोकना ही होगा. भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. 

'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय'

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कड़ी चिंता जताई. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार शत्रुता एक बड़ी चिंता का विषय है. हम बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हालिया हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.'

भारत ने बांग्लादेश को दे दिया दोटूक संदेश

जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, भारत ने इस ब्रीफिंग के जरिए बांग्लादेश के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. उसने स्पष्ट बता दिया है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का ये चक्र यूनुस सरकार को अब खत्म करना ही होगा. साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का तांडव कर रहे कट्टरपंथियों पर लीगल एक्शन लेना ही होगा. 

बांग्लादेश में चुनाव पर बोलते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भागीदारीपूर्ण चुनावों का समर्थन करता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ संबंध मजबूत करने और शांति-स्थिरता चाहता है.  

H-1B वीजा में देरी पर भारत चिंतित

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका की ओर से H-1B वीजा मिलने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई. रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत सरकार को कई भारतीय नागरिकों से शिकायतें मिली हैं, जो अपनी वीजा अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं. वीजा से संबंधित मुद्दे किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से संबंधित होते हैं. फिर भी हमने इन मुद्दों और अपनी चिंताओं को अमेरिकी पक्ष के सामने नई दिल्ली और वाशिंगटन, डीसी दोनों जगहों पर उठाया है.'

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'वीजा न मिलने की वजह से कई लोग लंबे समय से विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं. इसके चलते उनके परिवारों के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा पर भी खराब असर पड़ रहा है. भारत सरकार इस मसले पर अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है. जिससे हमारे नागरिकों को होने वाली इन व्यवधानों को कम किया जा सके.' 

Devinder Kumar

