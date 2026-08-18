/PoK में हिंसक प्रदर्शन पर भारत सख्त, पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि PoK में कई लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी सामान और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की आपूर्ति पर पाबंदियां लगाई गई हैं. भारत ने ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से PoK के लोगों के साथ खड़े होने और उन्हें समर्थन देने की अपील की है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि PoK में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी बलों ने सख्ती से कार्रवाई की. भारत का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. भारत ने इसे वहां के लोगों के अधिकारों के दमन और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जोड़कर देखा है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है. उनके मुताबिक, कई लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग हताहत और घायल हुए हैं. जरूरी सामान की उपलब्धता पर भी रोक लगाए जाने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
रणधीर जायसवाल ने कहा, 'वहां कई लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग हताहत और घायल हुए हैं. जरूरी चीजों और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर काफी रोक लगाई गई है. हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए.' भारत के इस बयान के बाद PoK में जारी घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की नई कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है.
भारत ने PoK में मौजूदा अशांति के लिए पाकिस्तान की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि वहां लंबे समय से लोगों को प्रशासनिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने की शिकायतें रही हैं. भारत के मुताबिक, मौजूदा विरोध उसी लंबे असंतोष का नतीजा है. नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले इलाके में लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए.
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से PoK की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वहां के लोगों को इस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है और उन्हें यह समर्थन मिलना चाहिए. भारत का कहना है कि पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. नई दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाने का संकेत दिया है.
PoK को लेकर भारत ने एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है.