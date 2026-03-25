कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार

India-Pakistan Conflict: कश्मीरी अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की चीफ को दिल्ली के एक कोर्ट ने UAPA मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने इस फैसले पर बयान देते हुए इसे नाइंसाफी बताया है, जिसको लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है. भारत ने इस्लामाबाद की ओर से इसे उसके आंतरिक और न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है.

'पाकिस्तान को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं...'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने इस्लामाबाद पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का आरोप लगाया. प्रवक्ता ने कहा कि हम पाकिस्तान की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन और उसके सदस्यों के समर्थन में दिए गए बयान को स्पष्ट तौर से खारिज करते हैं. पाकिस्तान के पास भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

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पाक को लगाई फटकार

भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे देश की ओर से हिंसा और हत्याओं को जायज ठहराने की कोशिश करना हैरानी की बात नहीं है. नई दिल्ली ने पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर पर झूठे दावे फैलाने के बदले अपनी ओर से किए जा रहे गंभीर और सुनियोजित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी कहा.

Our response to media queries regarding statement made by Pakistan on judicial matters concerning a banned terrorist organisation https://t.co/A5N1Fh9igT pic.twitter.com/4euQi5Smms — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 25, 2026

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कोर्ट ने सुनाई सजा

बता दें कि दिल्ली की विशेष NIA अदालत ने मंगलवार ( 24 मार्च 2026) को UAPA के तहत 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जस्टिस चंदरजीत सिंह की बेंच की ओर से यह फैसला सुनाया गया. इसके अलावा अदालत की ओर से अंद्राबी की 2 साथी नाहिदा नसरीन और सोफी फहमीदा को भी 30-30 साल की सजा सुनाई है. अंद्राबी पर देश में आतंकवाद की साजिश रचने और युद्ध छेड़ने के आरोप लगे थे.