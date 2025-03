कल पड़ी थी ट्रेन हाइजैकिंग पर लताड़, आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को कश्मीर पर सुना दिया

India Speech At UN: पाकिस्तान ने हाल ही में अपने मुल्क पर हुए ट्रेन हाइजैकिंग का आरोप भारत के सिर लगा दिया था. इसको लेकर उसे भारत की तरफ से मुंह की खानी पड़ी थी. पाकिस्तान ने कहा था कि जाफर एक्सप्रेस में हुए हादसे के पीछे भारत का हाथ था, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाक को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं को दूसरे के सिर मढ़ने के बदले अपने अंदर झांकें. वहीं अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पाकिस्तान को भारत की ओर से जमकर फटकार लगी है.

ये भी पढ़ें- कटोरा लेकर खड़े थे शहबाज, IMF ने पाकिस्तान को दी 1 अरब डॉलर की भीख, कब तक 'बैसाखी' से चलेगी गाड़ी?

जम्मू-कश्मीर पर सुनाया

दरअसल शुक्रवार 14 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र ( UN) में 'इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया' पर एक अनौपचारिक महासभा का आयोजन हुआ था, जिसमें पूर्व पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया था. इसको लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने फटकार लगाते हुए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा,' जैसा कि उनकी आदत है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है.'

#WATCH | Permanent Representative of India to the United Nations, New York, Parvathaneni Harish, says, "As it is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references… https://t.co/ecbCQhPH0E pic.twitter.com/ZGVHe3LhAD

— ANI (@ANI) March 15, 2025