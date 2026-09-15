'दुनिया की आंखों में धूल झोंकना बंद करो', मसूद अजहर पर पाकिस्तान के नए ड्रामे पर भारत ने लगाई लताड़

पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए जैश-ए-मोहम्मद के सरगना पर 70 लाख का ईनाम रखे जाने की बात को पाकिस्तान का ड्रामा करार दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर ईनाम घोषित करना सिर्फ एक छलावा है. पाकिस्तान दुनिया की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके.
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान द्वारा इनाम बढ़ाने और उसे भगोड़ा घोषित करने की नई कार्रवाई को भारत ने पूरी तरह से एक 'छलावा' और 'ड्रामा' करार दिया है. इसके पहले भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के इस कदम को अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से बचने की एक और नाकाम कोशिश बताया है.
भारत ने पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिंग एजेंसी की नई रेड बुक जारी करने के बाद चेतावनी दी है. इस रेड बुक में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुख्यात आतंकी और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का नाम भी शामिल है. इस बार इस लिस्ट की खास बात ये है कि इस लिस्ट में मसूद अजहर पर घोषित 50 लाख पाकिस्तानी रुपये के ईनाम को बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा 26/11 हमले में शामिल रहे कई आतंकियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. अगले महीने यानि अक्टूबर में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रस्तावित बैठक होने वाली है इस बैठक से पहले पाकिस्तान का ये कदम एक सोची समझी रणनीति है.
FATF क्या है?
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है. इसे 1989 में जी7 देशों ने मिलकर बनाया था. इसका मुख्य मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था.
अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद FATF के काम में आतंकी फंडिंग को रोकना भी शामिल कर दिया गया. इसके बाद परमाणु हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग को रोकने की जिम्मेदारी भी इसमें शामिल हुई. FATF यह देखता है कि कोई देश अपने बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम के जरिए आतंकी फंडिंग को रोकने में कितना सक्षम है. FATF की दो मुख्य सूचियां होती हैं.
ग्रे लिस्ट: इसमें वे देश शामिल किए जाते हैं, जिनमें आतंकी फंडिंग रोकने के सिस्टम में कमियां पाई जाती हैं.
ब्लैक लिस्ट: यह गंभीर श्रेणी है, जिसमें उन देशों को रखा जाता है जो सुधार के लिए तैयार नहीं हैं. इसके पहले साल 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका था.