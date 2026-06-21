Varanasi Mosque Dispute: भारत ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया है. नई दिल्ली ने जरदारी की टिप्पणियों को बेहद बेतुका, नफरत से भरा और जानबूझकर किया गया राजनीतिक हमला करार दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बार फिर इस्लामाबाद को सख्त शब्दों में याद दिलाया है कि उसे अपने पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने या बोलने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है.
दरअसल, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वाराणसी की ऐतिहासिक मस्जिद गंज शहीदा और भारत के अन्य मुस्लिम स्थलों को गिराने के खतरों के बारे में बेबुनियाद बातें लिखी थीं. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इन बेवजह के बयानों को पूरी तरह खारिज करता है. वैसे भी, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई हक नहीं है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और आपत्ति जताई कि जो देश खुद मानवाधिकारों के हनन का गढ़ बना हुआ है, वह भारत को सीख दे रहा है. प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के बदहाल मानवाधिकारों की पोल खोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की असलियत जानती है.
उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि ये टिप्पणियां विशेष रूप से हास्यास्पद और बेतुकी हैं, क्योंकि मानवाधिकारों पर पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड बेहद खराब है, जो दुनिया भर में जगजाहिर है. वहां अलग-अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाने और उन्हें प्रताड़ित करने का एक लंबा और बदनाम इतिहास रहा है.
भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि जरदारी की ये बयानबाजी केवल अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने और नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चाल है. वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि राष्ट्रपति जरदारी की बातें पाकिस्तान की उस राष्ट्रीय नीति से प्रेरित लगती हैं जो कट्टरता और नफरत पर आधारित है.
काबिलेगौर है कि पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों (NGOs) और वॉचडॉग्स (जैसे Human Rights Watch) ने भी पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को प्रमुखता से उठाया है. रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदिया समुदाय के खिलाफ धर्म के आधार पर लगातार हिंसा हो रही है. वहां ईशनिंदा (Blasphemy Law) जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों और सरकारी उदासीनता के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बिना रुके जारी है. ऐसे में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और भारत के घरेलू मामलों में नाक अड़ाना बंद करे.