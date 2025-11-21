Advertisement
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; ये है भारत की सबसे छोटी बच्ची जिसने 124 दिन बाद जीती जिंदगी की जंग

India's Smallest Surviving Infant: एक नवजात बच्ची ने मेडिकल साइंस के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है. मलाड के सैनी परिवार की इस बच्ची का जन्म 30 जून को सांताक्रूज स्थित सूर्या अस्पताल में सिर्फ 25 हफ्ते की गर्भावधि में हुआ था. महज 350 ग्राम वजन और एक वयस्क की हथेली से भी छोटे आकार वाली यह बच्ची अब भारत में जीवित रहने वाली सबसे छोटी शिशु बन गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:58 PM IST
India's Smallest Surviving Infant: महज 350 ग्राम वजन और एक वयस्क की हथेली से भी छोटे आकार वाली एक नवजात बच्ची ने मेडिकल सांइस के इतिहास में नई मिसाल कायम कर दी है. जानकारी के अनुसार, मलाड के सैनी परिवार की यह बच्ची जिसका जन्म 30 जून को सांताक्रू स्थित सूर्या अस्पताल में सिर्फ 25 हफ्ते की गर्भावधि में हुआ अब भारत में जीवित रहने वाली सबसे छोटी शिशु मानी जा रही है.

बच्ची की हालत जन्म के साथ ही बेहद गंभीर थी. उसका वजन एक सेब से भी कम था. नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नंदकिशोर काबरा ने तत्काल उसे वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखा और फेफड़ों के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी दी. डॉक्टरों के मुताबिक, 500–600 ग्राम वजन वाले शिशुओं की जीवित रहने की संभावना 60% तक होती है, लेकिन 350 ग्राम के 'नैनो प्रीमी' के जीवित रहने की उम्मीद बेहद कम होती है.

 124 दिनों तक NICU में रही बच्ची

जानकारी के अनुसार, जन्म के बाद बच्ची को 124 दिनों तक एनआईसीयू में रखा गया. इस दौरान उसे सिंड्रोम, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, वेंटिलेटर-संबंधी निमोनिया, एनीमिया, सीएमवी संक्रमण, प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी और हड्डियों के विकास संबंधी जटिलताओं से जूझना पड़ा. वरिष्ठ नवजात रोग विशेषज्ञ डॉ. हरि बालसुब्रमण्यन ने कहा कि हर दिन एक संघर्ष था. हमने संक्रमण से लेकर शुगर लेवल तक सब पर लगातार नजर रखी. उनका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. लगातार उपचार और निगरानी के बाद, बच्ची को 1 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उस समय उसका वजन 1.8 किलोग्राम तक पहुंच चुका था. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी न्यूरोलॉजिकल जांचें सामान्य पाई गई हैं. सूर्या अस्पताल के चेयरमैन डॉ. भूपेंद्र अवस्थी ने पुष्टि की कि यह भारत में जीवित रहने वाला अब तक का सबसे छोटा शिशु है. जेजे अस्पताल के एनआईसीयू प्रमुख डॉ. प्रशांत माने ने भी इसे अब तक का सबसे हल्का जीवित रहने वाला नवजात बताया और सफलता का श्रेय उन्नत प्रसवपूर्व देखभाल व आधुनिक एनआईसीयू सुविधाओं को दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

