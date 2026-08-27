/स्पेस बनेगा इंडिया का ATM, ISRO में NASA वाला मॉडल? आंकड़ों से समझें क्या होगा फायदा?

ISRO News: दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अब तक अंतरिक्ष मिशन को अलग-अलग रिसर्च के लिए भेज रही थीं. लेकिन अब इसका मकसद सिर्फ शोध नहीं, बल्कि बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने लगा है. आने वाले दिनों में इस रेस में जो भी देश आगे होगा, वो सिर्फ तकनीक और डेटा का ही बॉस नहीं होगा, बल्कि बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन जाएगा.
स्पेस से जुड़े इसी पहलू को हमने विस्तार से समझने की कोशिश की है. रेफरेंस प्वाइंट है - भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की नई अंतरिक्ष नीति, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री देने की बात है. ISRO रॉकेट और सामान्य सैटेलाइट्स के निर्माण का काम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी कर रहा है. क्या ये कदम भारत को दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा?
अगर आपके जेहन में ये सवाल है, कि अगर भारत में रॉकेट और सैटेलाइट्स का निर्माण प्राइवेट सेक्टर करेगा, तो इसरो के वैज्ञानिक किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? और इससे भारत की स्पेस पावर पर क्या फर्क पड़ेगा? स्पेस मिशन में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने वाला भारत कोई पहला देश नहीं, बल्कि कुछ साल पहले नासा भी ये मॉडल अपना चुका है, तो नासा को इस मॉडल से फायदा हुआ या नुकसान?
इसरो के नाम पहले से ही स्पेस मिशन से जुड़ी कई उपलब्धियां दर्ज हैं. 1970 के दशक में पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन अपनी कामयाबी के अध्याय दुनिया की स्पेस हिस्ट्री में दर्ज कर चुके हैं. लेकिन अब भारत का मिशन है- स्पेस तकनीक के जरिए दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का. ये अंतरिक्ष अभियानों से कैसे संभव है, और कैसे ये अंतरिक्ष में इंडिया का ATM यानी विदेशी मुद्रा कमाने का तरीका हो सकता है, चलिए समझते हैं.
अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं, कि उसने चंद्रयान जैसे मिशन को सबसे कम लागत पर कामयाब बनाया. या फिर मंगलयान के जरिए भविष्य की दूसरी धरती कहे जाने वाले मंगल ग्रह की दुर्लभ जानकारियां और तस्वीरें जुटाई.
अंतरिक्ष में भारत की असली कामयाबी तो अब दिखने वाली है, जिसके लिए ढांचागत बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. इस बदलाव के साथ सरकारी सुविधा वाली स्पेस एजेंसी अब सरकार की नई पहल से एक भरी पूरी स्पेस इंडस्ट्री बनने की तरफ अग्रसर है. यानी अब आसमान में सिर्फ रॉकेट लॉन्च का गुबार नहीं दिखेगा, बल्कि इसके बदले बड़ी मात्रा में धनवर्षा भी होगी.
अगले 7 साल में भारत इस लक्ष्य के करीब भी पहुंचता है, तो स्पेस मिशन सिर्फ रिसर्च का मिशन नहीं रहेगा, बल्कि ये डेटा मैनुफैक्चरिंग से लेकर टेलिकॉम, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा रणनीतिक आर्थिक सेक्टर बन जाएगा.
अगर आपके जेहन में सवाल ये है, कि अगले 7 साल में भारत अंतरिक्ष की दुनिया में आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा, तो कुछ जानकारियां आपको यहीं दे देते हैं. हमारी स्पेस एजेंसी ISRO तकनीक का विकास कर रही है, तो IN-SPACE जैसी कंपनी मार्केट खोल रही है. NSIL तकनीक के साथ व्यावसायिक सेवाएं स्पेस इंडस्ट्री तक पहुंचा रही है, इससे प्राइवेट कैपिटल, स्पेस इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ है. अब भारत की अगली छलांग स्पेस में पहुंचने से ज्यादा स्पेस इंटस्ट्री को मॉनिटाइज करने की है.
वो दिन दूर नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसी स्पेस इकोनॉमी तैयार हो रही है, जिसमें रॉकेट बनेगा देश में. अलग अलग सेटेलाइट हम बनाएंगे. और उस सेटेलाइट से मिलने वाला डेटा बिकेगा पूरी दुनिया में है. ये स्पेस इकोनॉमी का बेसिक मॉडल है.
इस मॉडल से सीधा फायदा होगा भारत के किसानों को, मछुआरों को, टेलिकॉम कंपनियों को, सेना को और यहां तक, कि आपको अप टू डेट रखने वाले स्मार्टफोन्स को क्योंकि भारत के लिए अब Space का मतलब सिर्फ चंद्रयान नहीं रह गया है.
स्पेस का मतलब है बिजनेस. स्पेस का मतलब है डेटा. स्पेस का मतलब है जॉब. स्पेस का मतलब है एक्सपर्ट्स. और स्पेस का मतलब है स्ट्रैटजिक पावर.
आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि 2026 के जुलाई महीने तक भारत की स्पेस इकोनॉमी का आकार 9 अरब डॉलर का हो चुका है. इस दिशा में अगर इसी रफ्तार से विकास हो, तो साल 2040 तक हमारी स्पेस इकोनॉमी के 100 अरब डॉलर के होने का अनुमान है.
ऐसा इसलिए, क्योंकि स्पेस इकोनॉमी का दायरा बहुत बड़ा है. स्पेस से मिलने वाला डेटा आपके स्मार्टफोन में नेविगेशन तय करता है, समुद्र में नावों की ट्रैकिंग करता है. मौसम की जानकारी देता है, चक्रवातों के पूर्वानुमान में मदद करता है. यहां तक, कि खेतों में फसल की मॉनिटरिंग में मदद करता है. इसके जरिए इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में पहुंचता है और कहीं भी अगर सड़क या हाइवे बनाना हो, तो ये उसकी पूरी मैपिंग करता है.
ये सारा खेल है, स्पेस में पहुंच और सैटेलाइट्स के जरिए मिलने वाले डेटा का. टेलिविजन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर इंटरनेट और आज के कम्प्यूटाइज्ड दुनिया का हर काम इसी डेटा से होता है. यानी जिसके पास जितनी बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो उतना ही बड़ा स्पेस पावर और उतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति. इसकी शुरुआत उसी रॉकेट से होती है, जो अंतरिक्ष में पहुंचने की इकलौती गाड़ी है. स्पेस इकोनॉमी की असली शुरुआत उसी रॉकेट से होती है.
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बुनियाद ISRO के साथ शुरू होती है. आज करीब 7 दशक बाद यही इसरो एक नई रणनीति पर काम शुरू कर चुका है. उस स्ट्रेटेजी की बुनियाद है, कमर्शियल रॉकेट और सैटेलाइट का प्रोडक्शन. इस प्रोडक्शन सिस्टम में निजी कंपनिया आएंगी, रॉकेट और सैटेलाइट के निर्माण में अपना योगदान देगी, तो ISRO को अगली फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका ज्यादा मिलेगा.
इसी रणनीति के तहत साल 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला गया था. 2023 में इस नीति के तहत प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट से लेकर लॉन्च व्हिकल, ग्राउंड स्टेशन और अंतरिक्ष सेवा से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में उतारा गया. इसके बाद IN-SPACe, जो प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए सिंगल विंडो रेगुलेटर और फैसेलिटेटर बना. अब इसके जरिए इसरो से निजी कंपनियों को तकनीकी मदद सीधे मिल रही है. अगस्त 2026 तक NSIL ने ISRO और ने 118 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए. इसमें SSLV टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बस, लेजर गाइरो, एंटिना और रडार तकनीक शामिल है. SSLV रॉकेट की तकनीक और उत्पादन अधिकार HAL को दिए जा चुके हैं.
ISRO के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV और सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 को भी प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी है. आज दुनिया की स्पेस इकोनॉमी 400 अरब डॉलर से ज्यादा की है, जबकि भारत की स्पेस इकोनॉमी 8 अरब डॉलर है. यानी विश्व की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% से 3% के आसपास है.
इस हिस्सेदारी को 2033 तक बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने की योजना है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद जरूरी है. भारत पहले से ही सस्ता और भरोसेमंद लॉन्च पैड माना जाता है. लेकिन सरकारी एजेंसी अकेले सालभर में 50-60 रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते या हर महीने संभव हो सकेगी. जिससे दुनिया भर के सैटेलाइट भारत से लॉन्च होंगे. इससे भारत की निजी कंपनियां भी अपने सैटेलाइट बनाकर डेटा और स्पेस सर्विसेज से कमाई कर सकेंगी. ये मॉडल अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी अपना चुकी है. इसरो की तैयारी अब भारत में अमेरिका की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां और एलन मस्क जैसे स्पेस दिग्गज तैयार करने की है.
आज अगर एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस कंपनियों में से एक है, तो इसके पीछे है नासा की वो योजना है, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने निजी कंपनियों से अंतरिक्ष में सामान और यात्रियों को पहुंचाने की सेवा खरीदने का फैसला किया.
नासा की इस योजना का मकसद था, निजी कंपनियों से रॉकेट बनवाना, उसे लॉन्च करना और उस लॉन्च के बदले कंपनी को भुगतान करेगा। इसका फायदा नासा को क्या हुआ, इसे एक आंकड़े से समझिए.
नासा के स्पेस शटल के समय अंतरिक्ष में 1 किलो सामान भेजने में लगभग 54 हजार डॉलर का खर्च आता था.
जबकि स्पेस एक्स के फाल्कन-9 रॉकेट से 1 किलो सामान भेजने की लागत लगभग 2,700 डॉलर हो गई.
यानी नासा के लिए फाल्कन-9 में उसी वजन को भेजने का खर्च लगभग 95% कम था. निजी कंपनियों को तकनीक ट्रांसफर की वजह से रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किए जाने लगे.
एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट तकनीक की चैंपियन बन गई.
इस योजना की बदौलत अमेरिका दुनिया के व्यवसायिक स्पेस सेक्टर का सबसे मजबूत केंद्र बन गया है. 2024 में दुनिया में लॉन्च हुए कॉमर्शियल सैटेलाइट में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 83% थी. जबकि नासा चंद्रमा, मंगल और दूसरे बड़े स्पेस मिशन के लिए अलग से काम कर रहा है. इसरो की योजना भी कुछ ऐसी ही है.
इसरो की योजना 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है. इसके अलावा गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसरो चांद पर अपना स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है. साल 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने और चांद की मिट्टी धरती पर लाने की योजना भी बनाई जा रही है. इसरो की भविष्य की योजना में शुक्र मिशन भी शामिल है. सूर्य जैसे ऐसे ताकतवर और नए जमाने के रॉकेट बनाएगा, जो अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर लौट सकेंगे यानी रीयूजेबल होंगे.
इन सब योजनाओं के लिए इसरो को ज्यादा समय चाहिए, जो निजीकरण के बाद उसे मिल सकता है. जैसे नासा बड़े मिशन पर काम लॉन्चिंग से होने वाली कमाई से पूरा कर रहा है, इसरो के लिए अंतरिक्ष मिशन से होने वाली धनवर्षा मददगार होगी.