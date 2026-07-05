क्या आपने पी है ये नई 'सुपर चाय'? जिसकी विदेशों में मची धूम, 10 साल की मेहनत के बाद भारत में तैयार हुई स्पेशल ड्रिंक

What are Characteristics of Matcha Tea? भारत में शायद ही कोई होगा, जिसे सुबह उठते ही चाय की चुस्कियां लेने की आदत न हो. चाहे कोई लेमन टी पिए, ग्रीन टी या दूध वाली चाय पिए. लेकिन जब तक चाय का एक कप गटक नहीं लेता, लोगों को सुबह होने का एहसास नहीं होता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में चाय की एक ऐसी वैरायटी उगनी शुरू हुई है, जिसने शुरुआत से ही जापान समेत विभिन्न देशों में धूम मचानी शुरू कर दी है. इसकी लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि चारों ओर बढ़ रही है.
इस बेहतरीन चाय का नाम 'मैचा' है. असम में तिनसुकिया के एक चाय बागान ने देश में पहली बार इस चाय का कमर्शियल उत्पादन शुरू किया है. जापान में लंबे वक्त से यह चाय उगती रही है और वहां पर इसकी काफी डिमांड रही है. ऐसे में भारत में यह चाय उगने से अब जापान की ग्लोबल टी मार्केट में भारत की जोरदार एंट्री हो गई है.
चाय बागान प्रबंधन ने बीते शुक्रवार को गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर पर 'मैचा' चाय का अपना पहला बैच बेचा. उसके इस चाय के पहले बैच को गुवाहाटी स्थित एक कंपनी ने खरीदा. यह बिक्री 3 हजार रुपये में की गई. इसके साथ ही भारत में उगी इस चाय की कमर्शल मार्केट में औपचारिक शुरुआत हो गई.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि यह चाय सिर्फ एक नया उत्पाद नहीं, बल्कि असम की चाय विरासत के विकास का प्रतीक है. उन्होंने इसे मील का ऐसा पत्थर बताया, जो राज्य की वैश्विक चाय पहचान को मजबूत करेगा. इससे कृषि क्षेत्र में भारत-जापान का सहयोग और गहरा होगा.
Your favourite Matcha brew, will now be produced in Assam.
Furthering our glorious tea legacy, Assam becomes the first State in India to commercially produce Matcha tea at the Chota Tingrai Tea Estate in Tinsukia.
This diversification to the viral drink will help strengthen… pic.twitter.com/Yyfigliorw
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 3, 2026
'मैचा' चाय असल में जापान में उत्पन्न एक ऐसी हरी चाय है, जिसकी पत्तियों को सूखने के बाद बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है. इसे सामान्य चाय की तरह पत्तियों को भिगोकर नहीं बनाया जाता. इसके बजाय मैचा चाय के पाउडर को सीधे पानी में मिलाकर फेंटा जाता है. इसके बाद उसे पी लिया जाता है. इसका स्वाद मिट्टी जैसा और हल्का कैफीन वाला होता है.
यह चाय जापान में सदियों से पारंपरिक समारोहों में स्पेशल ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल होती रही है. हाल के वर्षों में दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिसकी अपनी कई वजहें हैं. असल में यह चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि इसे सुपरफूड भी माना जाता है. इस चाय को ड्रिंक्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है.
इस चाय की पत्तियों से बनने वाला पाउडर चमकदार हरी रंगत लिए होता है. स्वास्थ्य क्षेत्र में इस चाय के सेवन के कई लाभ माने गए हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में इस चाय की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. अब भारत में भी इस जापानी चाय का उत्पादन शुरू हो गया है. जिससे देश के लोग भी इस विशेष चाय का जायका ले सकते हैं.
असम में मैचा चाय का उत्पादन एकाएक शुरू नहीं हो गया. इसके पीछे 10 साल की कठोर मेहनत है. छोटा टिंगराई टी एस्टेट के प्रबंधन ने जापानी चाय उत्पादकों से मिलकर इस चाय को उगाने की बारीकियां सीखीं. इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और मशीनरी विशेषज्ञों के साथ मिलकर असम में इस चाय को उगाने की कोशिश शुरू की गई. आखिरकार यह मेहनत रंग लाई और दस साल के प्रयासों के बाद इस स्पेशल चाय का पहला बैच निकलकर बागान से बाहर आ गया. जो मार्केट में आते ही हाथों हाथ बिक गया.