क्या आपने पी है ये नई 'सुपर चाय'? जिसकी विदेशों में मची धूम, 10 साल की मेहनत के बाद भारत में तैयार हुई स्पेशल ड्रिंक

What are Characteristics of Matcha Tea? भारत में शायद ही कोई होगा, जिसे सुबह उठते ही चाय की चुस्कियां लेने की आदत न हो. चाहे कोई लेमन टी पिए, ग्रीन टी या दूध वाली चाय पिए. लेकिन जब तक चाय का एक कप गटक नहीं लेता, लोगों को सुबह होने का एहसास नहीं होता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में चाय की एक ऐसी वैरायटी उगनी शुरू हुई है, जिसने शुरुआत से ही जापान समेत विभिन्न देशों में धूम मचानी शुरू कर दी है. इसकी लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि चारों ओर बढ़ रही है.