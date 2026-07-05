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क्या आपने पी है ये नई 'सुपर चाय'? जिसकी विदेशों में मची धूम, 10 साल की मेहनत के बाद भारत में तैयार हुई स्पेशल ड्रिंक

What is Matcha Tea? रोजाना सुबह उठते ही चाय पीना अधिकतर लोगों की आदत होती है. लेकिन क्या आपने 10 साल की मेहनत के बाद भारत में पहली बार उगाई गई सुपर चाय पी है. जिसकी विदेशों में जबरदस्त धूम मची हुई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:33 AM IST
क्या आपने पी है ये नई 'सुपर चाय'? जिसकी विदेशों में मची धूम, 10 साल की मेहनत के बाद भारत में तैयार हुई स्पेशल ड्रिंक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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