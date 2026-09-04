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नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, भारत समेत बड़े देशों से मुआवजे की बात पर MEA ने क्या कहा?

India Stance on Nepal Flood Compensation: नेपाल के मुआवजे वाले बयान पर भारत ने संयमित रुख दिखाया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक साझा चुनौती है और इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 04, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:09 PM IST
नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, भारत समेत बड़े देशों से मुआवजे की बात पर MEA ने क्या कहा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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