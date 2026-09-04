/नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, भारत समेत बड़े देशों से मुआवजे की बात पर MEA ने क्या कहा?

India Stance on Nepal Flood Compensation News: नेपाल में आई विनशकारी बाढ़ पर नेपाल के विदेश मंत्री की ओर से अमेरिका, चीन, भारत से मुआवजा मांगे जाने की डिमांड पर भारत ने संयम भरी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'इस दुखद त्रासदी के बाद हमने नेपाल की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक घनिष्ठ मित्र और सहयोगी होने के नाते, भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी तथा सहायता पहुंचाई. हम नेपाल में पुनर्निर्माण और रिकवरी के प्रयासों में अपना सहयोग देना जारी रखेंगे.'