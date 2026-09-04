/नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, भारत समेत बड़े देशों से मुआवजे की बात पर MEA ने क्या कहा?

India Stance on Nepal Flood Compensation News: नेपाल में आई विनशकारी बाढ़ पर नेपाल के विदेश मंत्री की ओर से अमेरिका, चीन, भारत से मुआवजा मांगे जाने की डिमांड पर भारत ने संयम भरी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'इस दुखद त्रासदी के बाद हमने नेपाल की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक घनिष्ठ मित्र और सहयोगी होने के नाते, भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी तथा सहायता पहुंचाई. हम नेपाल में पुनर्निर्माण और रिकवरी के प्रयासों में अपना सहयोग देना जारी रखेंगे.'
मीडिया की ओर से नेपाल के विदेश मंत्री की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा, 'विशेष रूप से जिन टिप्पणियों का आपने उल्लेख किया है, उनके संबंध में मेरा मानना है कि नेपाली पक्ष की ओर से इस पर एक स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है. इसके बावजूद, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत ने लगातार इस बात को कायम रखा है कि जलवायु परिवर्तन एक साझा चुनौती है. इस संबंध में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई 'साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए.'
जायसवाल ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि जलवायु संकट में ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. उन्होंने ही इस समस्या में सबसे अधिक योगदान दिया है. इसलिए, इस चुनौती से निपटने, उत्सर्जन को कम करने, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने में विकसित देशों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए.
अपने बयान के जरिए जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेपाल के पुनर्निर्माण के दीर्घकालिक प्रयासों में भी साथ खड़ा रहेगा. उन्होंने मुआवजा मांगने से जुड़े विवाद पर नेपाल के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी अनावश्यक तनाव या गलतफहमी को बढ़ने से रोक दिया.
#WATCH | Delhi: On Nepal foreign minister's remarks, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, "...In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly, and we… pic.twitter.com/dcdxBjqEJM
— ANI (@ANI) September 4, 2026
बताते चलें कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है. लेकिन इसका समाधान सभी देशों की आर्थिक और ऐतिहासिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए. भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मांग भी उठाता रहा है कि अमीर देशों को उत्सर्जन कटौती का सबसे बड़ा बोझ उठाना चाहिए. इसकी वजह ये है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन विकसित देशों ने ही किया है.
भारत का स्पष्ट रूप से कहना रहा है कि विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. लिहाजा, विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे विकासशील देशों को 'क्लाइमेट फाइनेंस' उपलब्ध करवाएं. साथ ही, उन्हें स्वच्छ तकनीक उपलब्ध कराएं, जिससे वे कॉर्बन उत्सर्जन से दूर हो सकें.