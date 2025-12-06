हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर ये क्या कह गए?

S Jaishankar on Asim Munir: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम भारत हैं, हमारे अपने नियम हैं और भारत अपनी नीतियों और फैसलों को सिर्फ अपने तरीकों से ही लागू करता है. जयशंकर ने पाकिस्तान की सेना और उसकी क्षमताओं को चुनौती मानते हुए भी कहा कि...
Trending Photos
S Jaishankar on Asim Munir: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रसाद ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनिर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि जैसे अच्छे और बुरे आतंकवादी होते हैं वैसे ही मिलिट्री लीडर्स भी अच्छे और 'नो-सो-गुड' होते हैं. जयशंकर ने साफ किया कि भारत के लिए पाकिस्तान की सेना हमेशा से चुनौती रही है और कई समस्याओं की जड़ वहीं से निकलती है. विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि भारत अपनी नीतियों और नियमों के अनुसार ही कदम उठाता है और पाकिस्तान की सेना से जुड़े मुद्दों को इसी दृष्टिकोण से संभालेगा.
एचटी से बात करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान से जुड़े एक कूटनीतिक सवाल को लेकर कहा कि पाकिस्तान की स्थिति और उसकी क्षमताओं को देखकर भारत को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हां मुद्दे हैं और भारत उन्हें सही तरीके से संभालेगा. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की स्थिति को देखिए और क्षमताओं और प्रतिष्ठा में अंतर को देखिए... हमें खुद को ज्यादा जुननी नहीं बनाना चाहिए और पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा अलग तरह से कदम उठाए जाने के सवाल पर जयशंकर ने चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को नियमों और मानदंडों का पालन करना होता है. उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसे दो हिस्सों में लेता हूं. जयशंकर ने कहा कि मेरा मानना है कि जहां भारत की बात है कुछ चीजें हम करते हैं और कुछ नहीं. इसीलिए हम भारत हैं. हमारे नियम हैं हमारे अपने मानक है. अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो हम इस देश में जवाबदेह होते हैं लोगों के प्रति, मीडिया के प्रति, सिविल सोसाइटी के प्रति. इन बातों को कहना बहुत आसान है.
ये भी पढे़ंः 'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
अमेरिका को लेकर कही ये बात
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार और शुक्रवार को भारत की दो दिवसीय यात्रा को लेकर भी जयशंकर ने बात की. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे पर बोलते हुए भारत जैसे देश के लिए प्रमुख संबंधों को सही जगह पर रखने के महत्व पर जोर दिया. जयशंकर ने कहा कि हमारे जैसे देश के लिए जो एक बड़ा देश, आगे बढ़ रहा है और जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की उम्मीद है. यह जरूरी है कि हमारे संबंध अच्छी स्थिति में हों. हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ सहयोग बनाए रखें और हमारी पसंद की स्वतंत्रता हो. यही विदेश नीति कहलाती है."
इस आशंका पर कि पुतिन का दौरा अमेरिका के साथ भारत की बिजनेस डील को कठिन बना सकता है, जयशंकर ने असहमति जाहिर की. उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, हर कोई जानता है कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध हैं. किसी भी देश के लिए यह उम्मीद करना कि वह इस बात पर वीटो करेगा या कहेगा कि हम दूसरों के साथ अपने संबंध कैसे रखने हैं यह उचित प्रस्ताव नहीं है.
ये भी पढे़ंः राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.