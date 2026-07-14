/होर्मुज में जहाजों पर फौरन हमले बंद हों... ईरान के डिप्टी चीफ को तलब करने के बाद भारत के बयान की 10 बड़ी बातें

Hormuz Strait Attack: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल ऑयल टैंकरों पर ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने न सिर्फ ईरानी दूतावास के अधिकारी को तलब किया, बल्कि एक तीखा बयान जारी करके, अपनी चिंता जताई है. नई दिल्ली ने कड़ा संदेश जारी करते हुए, क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं, विदेश मंंत्रालय के बयान की बड़ी बातें.
Our statement on attacks on commercial vessels
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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 14, 2026
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वो यूएई (UAE) के झंडे वाले दो जहाजों MT Al Bahiyah और MT Mombasa पर हुए हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है. इन दोनों जहाजों के कुल 46 चालक दल के सदस्यों में से 30 भारतीय शामिल थे.
भारत ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे व्यापारी जहाजों पर हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह समुद्री कर्मियों के खिलाफ हिंसा है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर सुरक्षित एवं निर्बाध आवाजाही के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
MT Al Bahiyah पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की दुखद मृत्यु हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है.
MT Mombasa पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
हम दिवंगत भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.
UAE स्थित भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखने के साथ UAE के अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि प्रभावित भारतीय नाविकों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जा सके.
नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख (Deputy Chief of Mission) को आज सुबह विदेश मंत्रालय ने तलब किया और इन हमलों के खिलाफ उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया.
हम इन हमलों तथा समुद्री नाविकों को निशाना बनाने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित एवं निर्बाध नौवहन में बाधा डालने वाली हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं.
हम पश्चिम एशिया क्षेत्र में दोबारा शुरू हुए हमलों और बढ़ती शत्रुता को लेकर भी अपनी गहरी चिंता दोहराते हैं तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के हित में हिंसा तत्काल बंद करने और संवाद व कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं.
खासकर पूरे समुद्री क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र, निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके.
ईरान का ताजा हमला होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते संघर्ष में फंसे भारतीय नाविकों की मौतों और घायल होने की घटनाओं में हुआ एक नया इजाफा है. 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इस रणनीतिक समुद्री मार्ग और इसके आसपास कम-से-कम 13 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है. ये सभी हमले अमेरिका और ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों के दौरान हुए.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी, 2026 से खाड़ी क्षेत्र में मारे गए भारतीयों की कुल संख्या 13 बताई जा रही है.
खाड़ी क्षेत्र में 28 फरवरी, 2026 से लापता हुए भारतीयों की कुल संख्या 3 बताई जा रही है.
पहली बार किसी भारतीय नाविक की मौत 1 मार्च को हुई थी, जब मार्शल द्वीप (Marshall Islands) के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ. हालांकि किसी पक्ष ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया. इसके कुछ घंटे बाद पलाऊ (Palau) के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट (Skylight) पर ओमान के तट के पास हमला हुआ, जिसमें दो और भारतीय नाविकों की जान चली गई.
आगे 8 मई को एक अन्य भारतीय नाविक की मौत हुई. वहीं ओमान के तट के पास पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT Settebello पर अमेरिकी हमले में तीन और भारतीय नाविकों की जान चली गई थी.
जुलाई में जब MT Al Bahiyah और MT Mombasa को निशाना बनाया गया, अब उसे लेकर ईरान की बेहद कड़ी निंदा हो रही है.