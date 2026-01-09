Advertisement
India on Trump Tariff: ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्रालय बोला - हम दबाव में नहीं आएंगे

India on Trump Tariff: ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्रालय बोला - हम दबाव में नहीं आएंगे

India on Trump Tariff: वेनेजुएला पर सफल सैन्य हमला कर अहंकार में भर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 500 प्रतिशत टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन अंगद की तरह पांव जमाए भारत ने एक बार फिर यूएस को उसकी हैसियत बता दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:13 PM IST
India on Trump Tariff: ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्रालय बोला - हम दबाव में नहीं आएंगे

India on 500 percent Trump Tariff: वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले जाने के बाद अब ट्रंप बेलगाम तानाशाह की तरह व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. वे अब भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं. वहीं ताइवान को हड़पने के लिए चीन लगातार उसके चारों ओर घेरा कस रहा है. जबकि पाकिस्तान-बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा जारी है. इन सब मुद्दों पर भारत खामोश लेकिन सतर्क निगाह बनाए हुए है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सब मुद्दों पर आज मीडिया से बात कर स्पष्ट कर दिया कि वह अब क्या करने जा रहा है. 

अमेरिका की ओर से 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दृढ जवाब दिया. अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, 'अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमे जानकारी है. हम इस बिल पर बारीके से निगाह रख रहे हैं. ऊर्जा जरूरतों को लेकर आप हमारा नजरिया जानते है. उसे हम वैश्विक बाजार के आधार पर तय करते है.'

'पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए'

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध कब्जों पर हो रही कार्रवाई पाकिस्तान के बयान को भारत ने खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह सारी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है. पाकिस्तान को इस तरह के बयान देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. जहां अल्पसंख्यकों को नियोजित तरीके से दमन चक्र चल रहा  है. 

'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बार-बार हो रहे हमले'

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत ने एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की. प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम अल्पसंख्यकों तथा उनके घरों और कारोबारों पर चरमपंथियों द्वारा किए जा रहे बार-बार के हमलों का एक बेहद चिंताजनक पैटर्न लगातार देख रहे हैं. ऐसे सांप्रदायिक घटनाक्रमों से सख़्ती और तुरंत निपटा जाना चाहिए.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, 'हमने यह भी देखा है कि इन घटनाओं को व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक मतभेद या किसी अन्य बाहरी कारणों से जोड़कर टालने की कोशिश की जाती है. इस तरह की अनदेखी अपराधियों को और साहस देती है और अल्पसंख्यकों के बीच डर और असुरक्षा की भावना को और गहरा करती है.'

'हमने CPEC को कभी मान्यता नहीं दी'

पाकिस्तान की ओर से कब्जाई हुई शक्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट देने पर भारत ने एक बार फिर अपनी स्थिति दोहराई. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, 'शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है. हमने 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच किए गए तथाकथित सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है. हमारा लगातार यह रुख रहा है कि यह समझौता अवैध और अमान्य है.'

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने आगे कहा, 'हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि यह भारत के उस भूभाग से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्ज़े में है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. यह बात कई बार पाकिस्तान और चीन दोनों को स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है.'

'आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित'

चीन को चेतावनी देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा,'हम शक्सगाम घाटी में ज़मीनी स्थिति बदलने की कोशिशों को लेकर चीनी पक्ष के समक्ष लगातार विरोध दर्ज कराते रहे हैं. अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार हम सुरक्षित रखते हैं.'

ताइवान के पास चीनी सैन्य अभ्यास पर भारत ने गहरी चिंता जताई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखता है. इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे हमारे व्यापार, अर्थव्यवस्था, लोगों के आपसी संबंध और समुद्री हित सीधे जुड़े हुए हैं. हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, एकतरफ़ा कार्रवाई से बचने और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से, बिना बल प्रयोग या धमकी के, सुलझाने का आग्रह करते हैं.'

