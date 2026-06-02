बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, हवा से जमीन पर लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल

Rudram-2 Missile Test Firing: भारत ने रुद्रम-2 एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई यह मिसाइल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटरों और एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में नष्ट कर सकती है.
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Rudram-2 Missile: भारत ने रुद्रम-2 एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. बता दें कि रुद्रम-2 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से विकसित स्वदेशी मिसाइल है. इसे खासतौर से दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटरों और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.
DRDO के मुताबिक यह परीक्षण कठिन रिलीज परिस्थितियों में किए गए, जिसमें, क्रिटिकल ट्रैजेक्टरी ने सभी सबसिस्टम्स की क्षमता को स्थापित किया. DRDO की प्रेस रिलीज के मुताबिक, मिसाइलों को छोड़े जाने के बाद इन्हें प्रेडिफाइंड टारगेट पर सटीक रूप से गाइड किया गया. चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ( ITR) की ओर से स्थापित कई रेंज टूल्स से मिले डेटा से पुष्टि हुई कि टेस्टिंग के सभी उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरे हुए.
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रुद्रम-2 मिसाइल को स्वदेशी रूप से रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद की ओर से नोडल DRDO लैब के तौर पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लैब, अर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट एंड ITR जैसी अन्य सहगोयी से विकसित किया गया है.
RudraM-II, Air-to-Surface Missile was successfully tested by #DRDO and @IAF_MCC from Airborne Platform. The tests were conducted under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. pic.twitter.com/ED6DZK4hz7
— DRDO (@DRDO_India) June 2, 2026
इस सफल परीक्षण में विकास सह उत्पादन भागीदारों (DcPPs) के साथ-साथ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्षेत्रीय सैन्य विमानन योग्यता केंद्र, मिसाइल सिस्टम क्विलिटी एश्योरेंस एजेंसी और कई अन्य इंडस्ट्रीज ने टारगेट पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षणों के लिए DRDO, IAF, DPSUs, DcPPs और इंडस्ट्री को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन परीक्षणों ने स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी की बढ़ती योग्यता को प्रदर्शित किया है, जो एडवांस वेंपस सिस्टम में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.
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